MagSafe-iPhones können Fahrkarten entwerten

iPhones der aktuellen Generation 12 kommen mit der neuen Ladetechnik MagSafe. Diese hilft dabei, die Geräte schneller aufzuladen, da Drahtlos-Lader und Handy magnetisch in Position gebracht und gehalten werden. Zudem hat Apple allerlei MagSafe-Zubehör im Angebot, beispielsweise Hüllen, die einen zusätzlichen Magneten enthalten, oder Taschen für Kreditkarten.

MagSafe und Paris-Ticket passen nicht zusammen

Wie sich nun allerdings zeigt, muss man im Umgang mit MagSafe-iPhones etwas vorsichtig sein, zumindest, wenn bestimmte andere mit Magnettechnik arbeitete Dinge in der Nähe sind. Zwar sollte es eigentlich nicht möglich sein, dass MagSafe Kreditkarten entmagnetisiert. Bei schwächer magnetisierten Objekten ist dies allerdings durchaus möglich.

Beispiel Paris: Dort werden neben den NFC-basierten Navigo-Karten nach wie vor klassische Papiertickets mit integriertem Magnetstreifen verwendet – für Einzeltickets ebenso wie für touristische Tageskarten ("Paris Visite"). Hält man diese Tickets zu nah an ein MagSafe-iPhone oder ein iPhone 12, das in einer MagSafe-fähigen Hülle steckt, lassen sich die Daten auf diesen innerhalb von Minuten löschen – etwa, wenn das Ticket direkt neben dem iPhone in der Tasche steckt.

Eingesperrt wegen iPhone 12

Spricht man mit Mitarbeitern von Bahn und ÖPNV-Gesellschaft, heißt es, dass die Entmagnetisierung besonders bei Touristen, die die Gefahr nicht kennen, regelmäßig vorkomme – bemerkt wird das Problem erst, wenn man die Barriere an einer Station nicht mehr durchschreiten kann und es dort eine Fehlermeldung gibt. Besonders tückisch: Die Karten dienen in Paris auch oft dazu, die Station wieder zu verlassen. Schlimmstenfalls bleibt ein iPhone-12-Besitzer so "eingesperrt" und muss einen Mitarbeiter bemühen, der sie oder ihn dann hoffentlich nicht zum Schwarzfahrer deklariert.

Auch von Magnet-basierten Zimmerschlüsseln ist bekannt, dass sie von MagSafe entmagnetisiert werden können – dazu gehören etwa jene, die manche Fährgesellschaft in Europa verwendet. Die Pariser Tickets scheinen indes besonders sensibel zu sein: Wie eine Bahnmitarbeiterin berichtet, können auch die magnetisch geschlossenen Hüllen von Apples Drahtlosstöpseln AirPods zu einer Entmagnetisierung führen. Apple selbst warnt in einem Hilfsdokument vor möglichen Gefahren für Herzschrittmacherträger bei MagSafe-iPhones. (bsc)