Magenta TV: Telekom vertreibt Apple TV 4K mit eigener Fernbedienung

Die TV-Box "Apple TV" ist in Deutschland bei einem zweiten großen Fernsehanbieter gelandet. Nach Vodafone hat nun die Telekom Apples Settop-Box ins Programm aufgenommen: Zum hauseigenen Streaming-Dienst Magenta TV können Kunden demnächst auch einen Apple TV 4K bestellen, wie der Netzbetreiber am Dienstag mitteilte. Die TV-Box lässt sich wahlweise zum Preis von knapp 200 Euro kaufen oder in Form eines Abonnements mit mindestens zweijähriger Vertragslaufzeit mieten – für 10 Euro pro Monat.

Apple TV mit Magenta-TV-Fernbedienung

Die Telekom vertreibt Apple TV 4K mit einer eigenen Fernbedienung, die zusätzliche und beleuchtete Tasten unter anderem für den Senderwechsel sowie Aufruf der Magenta-TV-Programmübersicht bietet. Auch ein Knopf zur Aktivierung von Apples Sprachassistenzsystem Siri ist integriert. Die Magenta-TV-Fernbedienung sei von Apple zertifiziert, betonte die Telekom.

Apples gerade neu aufgelegte Siri Remote, die Apple dem Apple TV beilegt, ist bei der Telekom nicht mit im Lieferumfang enthalten. Apple selbst verkauft Apple TV 4K mit 32 GByte Speicherplatz ebenfalls für knapp 200 Euro.

Magenta TV mit automatischer Anmeldung

Apple hat Magenta TV inzwischen bereits als TV-Anbieter in seine Betriebssysteme integriert. Kunden können in den Systemeinstellungen ihre Zugangsdaten für Magenta TV hinterlegen, um die Anmeldung bei Apps respektive Diensten zu vereinfachen, die im gebuchten Streaming-Paket enthalten sind. Zudem unterstützt die Telekom Apples "Zero Sign-On"-Funktion, bei der die Anmeldung komplett automatisch erfolgen soll, wenn der Kunde auch den Internetanschluss bei der Telekom bezieht: Apples Settop-Box könne die Magenta-TV-App dann selbst installieren und den Kunden anmelden, die Eingabe von Zugangsdaten in Form von Benutzername und Passwort entfällt.

Apple TV 4K ist ab dem 20. Juli bei der Telekom erhältlich. Zugleich wird die Telekom Apples Streaming-Dienst TV+ zu diesem Termin auf ihrem eigenen MagentaTV-Stick verfügbar machen, heißt es in der Mitteilung.

