MagentaMobil Try&Buy: Drei Monate 5G-Tarif und Disney+ kostenlos

Drei Monate kostenlos im 5G-Netz: Mit dem Werbeangebot MagentaMobil Try&Buy möchte die Telekom neue Kunden gewinnen. Wer das Angebot bucht, bekommt ein Vierteljahr den Telekom-Tarif MagentaMobil S gratis. Der üblicherweise 40 Euro teure Tarif bietet 6 GByte Datenvolumen pro Monat sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS-Versand.

Eine einmalige Bereitstellungsgebühr fällt bei MagentaMobil Try&Buy nicht an. Das Abonnement läuft außerdem nach den drei Gratis-Monaten automatisch ab – Kunden müssen also nicht befürchten, über MagentaMobil Try&Buy in eine Abofalle zu geraten. Mit MagentaMobil S können Nutzer je nach Ort und Smartphone auch im 5G-Netz surfen, ansonsten wird das LTE-Netz mit bis zu 300 MBit/s im Downstream und 50 MBit/s im Upstream genutzt. Eine Übersichtskarte zum Netzausbau stellt die Telekom auf ihrer Webseite bereit. Roaming ist mit dem MagentaMobil-Tarif in der EU und in der Schweiz möglich.

Drei Gratis-Monate Disney+

Ebenfalls Teil der Gratis-Variante von MagentaMobil S sind die StreamOn-Optionen Music und Gaming. Der Datenverbrauch von Apps wie Spotify wird dabei nicht auf die 6 GByte an Datenvolumen angerechnet, die Nutzern monatlich zur Verfügung stehen.

Interessant ist MagentaMobil Try&Buy auch für User, die Disney+ ausprobieren wollen. Das Werbeangebot der Deutschen Telekom umfasst neben MagentaMobil S nämlich auch einen dreimonatigen Gratis-Zugang zu Disneys Streaming-Dienst, dessen reguläres Abonnement aktuell noch 7 Euro und ab Ende Februar 9 Euro im Monat kostet. In Kombination mit MagentaMobil kostet Disney+ regulär 5 Euro im Monat.

Im Gegensatz zum Mobilfunktarif läuft das Disney+-Abonnement nicht automatisch nach den drei Gratis-Monaten aus. Wer nicht zahlen möchte, muss also rechtzeitig kündigen. Aktuell bietet Disney in Deutschland keine eigene Möglichkeit an, den Streaming-Dienst kostenlos auszuprobieren.

