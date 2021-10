Magic Machine Award 2021: Außergewöhnliche Maschinen gesucht

Ob sie die Welt verändern oder nur für einen lustigen Moment sorgen – die Technischen Sammlungen Dresden suchen für die ersten Magic Machine Awards (MAMAA) außergewöhnliche Maschinen und Roboter. Mit dem Preis sollen die Protagonisten des neuen Maschinenzeitalters „mit Staunen und mit einem Augenzwinkern“ gewürdigt werden.

Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben: Innovation, Werte, Kunst, Mensch-Maschine und Fun. Unter Innovation fallen geniale Erfindungen und innovative Maschinen. Dagegen liegen für Werte die Schwerpunkte auf Ethik, Klimaschutz und Diversity. Recht selbsterklärend sind auch die Kategorien Kunst für künstlerische Maschinen und Fun für alles, was Spaß macht. Die letzte Kategorie ist für die Maschinen vorbehalten, die erst in der Zusammenarbeit mit dem Menschen zeigen, was sie wirklich können.

Bewerbungsschluss ist der 30. Oktober 2021. Eine Jury bewertet anschließend die Einreichungen, von denen die besten ab Januar in der Technischen Sammlungen in einer Ausstellung gezeigt werden sollen. (hch)