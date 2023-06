Magic Storybook, das sich selbst schreibende Buch

Studien der letzten Jahre brachten immer wieder hervor, dass Kinder schlechter lesen können als noch vor einigen Jahren. Oft wird behauptet, das läge daran, dass Kinder öfter zum Smartphone als zu Büchern greifen. Bücher haben nunmal den Nachteil, uninteressant zu werden, sobald man sie einmal gelesen hat. Die Neugier von Kindern verlangt aber meist nach etwas Neuem. Kein Wunder, dass sie da lieber zum Smartphone greifen.

Das auf Adafruit zu findende Selbstbau-Projekt Magic Storybook von Erin St. Blaine ist ein ganz anderes Buch: In seinem Inneren finden sich stets neue Geschichten. Möglich macht dies ein Raspberry Pi mit 7-Zoll-Touchdisplay, Mikrofon und einigen anderen Elektronikteilen. Gespeist wird es aus einer USB-Powerbank. Eingebaut ist alles in einem buchförmigen Gehäuse. Außerdem ist eine entsprechende Software sowie ein Account bei OpenAi notwendig. Der Autor der Geschichten heißt nämlich ChatGPT.

Der Bastelaufwand ist gering, da nur wenige Teile notwendig sind.

Sobald das Buch aufgeschlagen wird, schaltet ein Magnetkontakt die Elektronik ein. Rot leuchtende LEDs zeigen, dass das Buch jetzt zuhört. Dann kann man ihm über das USB-Mikrofon sagen, worum es in der neu zu schreibenden Geschichte gehen soll. Wenn die LEDs rot werden, denkt das Buch nach, das heißt, es lässt ChatGPT eine entsprechende Geschichte schreiben. Kurze Zeit später erscheint die dann auf dem in der Buchseite integrierten Display. Damit Kinder sich auch voll in der Geschichte wiederfinden, enthält die Software eine Datei namens bookprompt.txt. Darin können Stichwörter (beispielsweise die Namen der Kinder) gespeichert werden, die in den Geschichten verwendet werden sollen.

Überraschend einfach ist der Schaltplan des magischen Buches.

Der Nachbau des Buches ist einfach, da nur sehr wenige Teile benötigt werden und die Verdrahtung unkompliziert ist. Beim Bau des Gehäuses hat Erin ein altes Buch ausgehöhlt und in den Papierseiten so den Platz für die Elektronik geschaffen. Im Handel gibt es aber auch Geschenkpakete in Buchform oder man baut eines komplett selbst.

