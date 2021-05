Magicbook (2021): Honor ersetzt AMD Ryzen durch Intel Tiger Lake

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor hat die ersten Notebooks seit der Übernahme durch Shenzhen Zhixin New Information Technology vorgestellt. Die Namen und Designs bleiben bei der 2021er-Baureihe gleich, im Inneren gibt es aber ein Umschwenken: Statt der bisherigen Ryzen-4000U-Prozessoren kommen Intel-CPUs zum Einsatz.

In Deutschland will Honor beide Größen in jeweils einer festen Konfiguration mit dem Vierkerner Core i5-1135G7 samt integrierter Xe-Grafikeinheit anbieten. Das Magicbook 14 erscheint mit 8 GByte DDR4-2400-RAM im Dual-Channel, das Magicbook 15 mit 16 GByte. In beiden Modellen steckt eine 512 GByte große PCI-Express-SSD mit vorinstalliertem Windows 10 Home.

Kein Thunderbolt 4

Beide Notebooks nutzen IPS-Displays mit Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel), einer vollständigen Abdeckung des sRGB-Farbraums und einer Helligkeit von 300 cd/m². Die Anschlüsse sind mit zweimal USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s), darunter ein Typ-C-Port, einmal USB 2.0, HDMI und Kombiklinke ebenfalls identisch. Auf USB 3.2 Gen 2 mit 10 GBit/s oder gar Thunderbolt 4 verzichtet Honor.

Größenbedingt wiegt das Magicbook 15 mit knapp 1,6 kg rund 200 Gramm mehr als das Magicbook 14. Die Akkus fassen 56 beziehungsweise 42 Wattstunden. Beide Gehäuse bestehen aus Aluminium.

Das Magicbook 14 kostet hierzulande 850 Euro, das 15er-Modell 950 Euro – Vorbestellungen sind ab dem 19. Mai 2021 möglich. Wer bis zum 25. Mai 2021 zuschlägt, erhält 50 Euro Rabatt. Die 2020er-Generation ist derweil noch erhältlich, darunter das ältere Magicbook 14 mit AMDs Sechskerner Ryzen 5 4500U, 8 GByte Dual-Channel-RAM und 512 GByte großer PCIe-SSD für 750 Euro.

(mma)