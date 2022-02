Mainframe aus der Cloud: IBM startet Wazi as-a-Service für Entwickler

IBM hat Pläne vorgestellt, IBM Z as-a-Service auf IBM Cloud für Entwicklung und Test hybrider Anwendungen bereitzustellen. Damit will das Unternehmen Kunden bei der Transformation und Modernisierung von Anwendungen in hybriden Cloud-Umgebungen unterstützen. Mit dem Wazi as-a-Service genannten Ansatz will IBM erstmals z/OS-Fähigkeiten in die IBM Cloud bringen. Ergänzt wird dies um Entwicklungs- und Test-Tools für hybride Umgebungen.

Der Dienst soll laut Ankündigung Entwickler in die Lage versetzen, Mainframe-Anwendungen as-a-Service in einer öffentlichen Cloud-Umgebung zu entwickeln und zu testen. Bei der Konzeption haben mehrere Aspekte eine Rolle gespielt. So will IBM die Geschwindigkeit und Flexibilität durch On-Demand-Zugriff auf z/OS für Entwicklung und Test erhöhen. Weiter sollen potenzielle Nutzer ihre DevOps-Prozesse durch vorhersehbare und verbrauchsabhängige Preise optimieren können. Letztlich führe die konsequente Cloud-native-Ausrichtung zu geringeren Voraussetzungen bei nötigen Spezialkenntnissen zur Z-Plattform. So verkürze sich für Developer die Zeit für den Zugriff auf eine Entwicklungs- und Testumgebung von derzeit Tagen oder Wochen auf dann wenige Minuten.

Wazi aaS soll den Zugriff auf Entwicklungs- und Testplattformen unter z/OS deutlich beschleunigen. (Bild: IBM )

Derzeit läuft IBM Wazi aaS noch als geschlossene Entwicklerversion, die allgemeine Verfügbarkeit ist für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen. Der Cloud-Service wird für Entwicklung und Test nach Bedarf auch on-Demand-Zugang zu z/OS bieten. Damit erhalten z/OS-Entwickler die Flexibilität einer Public-Cloud-Entwicklungsumgebung mit der Möglichkeit, Ressourcen variabel zu nutzen und nach Bedarf zu bezahlen. In Übereinstimmung mit den regulierten Arbeitslasten vieler IBM Z-Kunden ermöglicht IBM Wazi aaS die Bereitstellung einer z/OS Virtual Server Instanz auf IBM Z als Self-Service in einem logisch isolierten, hochsicheren privaten Bereich in der IBM Cloud. Weitere Details liefert das auch in der Bildunterschrift referenzierte PDF des Solution Brief.

(avr)