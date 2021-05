Make Bollerwagen Challenge: Verlängert bis 6. Juni 2021

Vatertag ist vorbei und wir wollen Eure makerigen Bollerwagen-Kreationen sehen. Ob fahrender Rennsessel, Grillkarre to go, Bobbykart mit Antrieb, Rennrasenmäher, wandernde Zapfanlage, ferngesteuertes Multifunktions-Kart oder einfach kreativ verschönerte Bollerwagen: Stellt uns Euer Spaßgefährt auf Make Projects vor und inspiriert Andere zum Nachbauen! Sharing is caring.

Hier geht's zum Bollerwagen-Wettbewerb auf Make Projects.

Die Teilnahme ist noch bis 6. Juni 2021, 23:59 Uhr MESZ, möglich. Unter allen Teilnehmern vergeben wir als Gewinn für die tollsten Ideen drei Make Mini-Abo Plus. Außerdem werden die kreativen Fahrzeuge in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Make mit einer Bilderserie gewürdigt.

(rehu)