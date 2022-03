Make-Leserbefragung: Erfahrungen mit 3D-Druck-Filamenten gesucht!

Druck-Filamente sollen richtig gelagert werden, damit sie ihre Qualität nicht verlieren. Aber was ist richtig? Da bleiben die Empfehlungen der Hersteller und Verkäufer, so sie denn überhaupt welche geben, meist wenig konkret. Trocken, kühl und lichtgeschützt heißt es oft. Aber was bedeutet das genau? Und wie lange darf man Filamente nach Öffnen der Originalpackung (meist ein Vakuum-Beutel) aufbewahren? Gibt es ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Oder sind die Kunststoffe unbegrenzt lagerbar?

Auf diese Fragen sucht die Make-Redaktion Antworten. Und dazu brauchen wir Sie! Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit den von Ihnen verwendeten 3D-Druckfilamenten bitte mit. Uns interessieren hier vor allem, aber nicht nur, Produkte aus PLA- und PETG, gleichgültig ob Marken- oder Noname-Fabrikat.

Senden Sie uns bitte per E-Mail Ihre Erfahrungen. Wir brauchen die folgenden Daten:

Hersteller: Markenname oder no name

Produktbezeichnung

genaue Farbbezeichnung (also z.B. Red 485C statt rot)

Durchmesser 1,75 oder 2,85mm

Chargen-, Serien-, Batch-Nummer oder Herstellungsdatum (falls vorhanden)

Kaufdatum

wo gekauft

Lagerraum (z.B. Wohnraum, Werkstatt, feuchter Keller, klimatisierter Raum)

Behälter (z.B. offen oder ohne, im Drucker, Schublade, Karton, luftdichter Behälter oder Beutel, Vakuum-verpackt)

Lichteinfluß (hell, dunkel, Sonneneinstrahlung)

ungefähre Lagertemperatur (gleichbleibend, wechselnd von... bis...)

zusätzliche Maßnahmen gegen Feuchtigkeit (z. B. Trocknungsmittel, Vakuum usw.)

Dauer der Lagerung seit Öffnen der Original-Verpackung

Unterschiede bei der Verarbeitbarkeit unmittelbar nach Öffnen der Originalverpackung und nach der Lagerzeit

Änderungen bei der erforderlichen Druck-/Bett-Temperatur vor/nach Lagerung

Bitte auch Angaben zu Änderungen nach der Lagerzeit bei

Flexibilität bzw. Brüchigkeit

Farbe

Haftung auf der Druckplatte (Warping)

Qualität der damit gedruckten Objekte

Senden Sie Ihre Mail bitte bis spätestens 31.3.2022 mit dem Betreff Filamenterfahrung an mail@make-magazin.de.

Nicht auf allen Filamentspulen findet sich ein Etikett mit genauen Angaben.

Gerne können Sie auch Fotos anhängen, die spezielle Probleme der Filamente oder das Etikett zeigen. Mit der Einsendung der Fotos stimmen Sie, falls nicht anders genannt, der eventuellen Veröffentlichung im Make-Magazin zu.

