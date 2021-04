Make Projects: Auf die Plätze, fertig, Bollerwagen hacken!

Wenigstens auf eine Sache ist Verlass: Der Vatertag fällt immer auf einen Donnerstag. Immerhin ein Feiertag, der dieses Jahr kein Sonntag ist. Und der perfekte Anlass für eine neue Make Projects Challenge: Wir wollen von euch sehen, wie ihr eure Bollerwagen und andere Transportgeräte fit für den Vatertag macht. Zeigt uns eure genialen Fahrzeug-Hacks auf bei der Pimp your Bollerwagen-Challenge auf Make Projects!

Treffen in großer Runde müssen auch in diesem Jahr ausfallen – das heißt aber nicht, dass auch auf eine Bollerwagentour verzichtet werden muss. Die kann man nämlich auch zu zweit sehr unterhaltsam gestalten. Was nehmt ihr alles mit und mit welchen cleveren Bollerwagen-Hacks bringt ihr ein wenig Maker-Manier mit in die Unternehmung? Inspiriert uns und die Community auf Make Projects!

Ob fahrender Rennsessel, Grillkarre to go, Bobby Car mit Antrieb, Rennrasenmäher, wandelnde Zapfanlage, ferngesteuertes Multifunktions-Kart oder einfach kreativ verschönerte Bollerwagen: Stellt uns euer Spaßgefährt auf Make Projects vor und inspiriert andere zum Nachbauen! Sharing is caring.

Zu Gewinnen? Na, Ruhm und Ehre. Und einen lustigen Vatertag.

"Wir machen das für Ruhm und Ehre!" ist unser Leitspruch bei der Make, wenn wir uns beim Umbau eines Bügeleisens zur Lötstation mal wieder die Finger verbrennen. Ihr wolltet schon immer, dass ein Foto von eurem Projekt in der Make landet? Jetzt wird der Traum wahr: Von allen Projekten veröffentlichen wir nach der Challenge eine Bilderstrecke in der Make. Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmern ein Make Mini-Abo Plus.

Die Deadline der Oster-Challenge ist der 23.Mai – ihr habt also ein paar Tage Zeit, euch vom Vatertagsausflug zu erholen, bevor ihr eure Projekte hochladet. Hier geht es zur Anmeldung auf Make Projects. (rehu)