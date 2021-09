Make Projects: Endspurt bei der Stahl-Challenge

Ihr habt den Sommer gut genutzt und das Eisen zum Glühen gebracht? Ihr habt einen neuen Grill, Lampen oder Gartenmöbel aus Metall gebaut? Ob aus Stahl, Eisen, Aluminium oder einem ganz anderen Metall – reicht Euer Projekt jetzt noch schnell bei der Challenge auf Make Projects ein.

Wer mitmacht, sichert sich die Chance auf ein Tuxedo InfinityBook Pro 15 v5 in der RED Edition, das freundlicherweise von Tuxedo bereitgestellt wird. Diesen Hauptgewinn gibt es übrigens mit einer individuellen Gravur. Auf dem zweiten und dritten Platz könnt ihr außerdem jeweils ein Miniabo Plus der Make gewinnen. Dies enthält die Make als Printheft plus digitalem Zugang.

Die Deadline zur Teilnahme ist Sonntag, 12. September 2021 um 23:59 Uhr. Nur Projekte, die bis dahin auf unserer Mitmachseite Make Projects veröffentlicht sind, nehmen an dem Wettbewerb teil. (hch)