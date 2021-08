Make Projects: Lasst die Funken fliegen bei der Stahl-Challenge

Schweißen, Schneiden, Schleifen, Schmieden, Sägen, Bohren, Biegen, Gießen… die neue Challenge auf Make Projects nimmt Metallarbeiten ins Visier. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und zeigt, was alles möglich ist – ganz egal, ob ihr dafür Stahl, Eisen, Aluminium oder ein ganz anderes Metall nutzt.

Natürlich gibt es bei der Stahl-Challenge wieder etwas zu gewinnen. Für den ersten Platz winkt ein Tuxedo InfinityBook Pro 15 v5 in der RED Edition, das freundlicherweise von Tuxedo bereitgestellt wird. Wer es auf den zweiten oder dritten Platz schafft, erhält jeweils ein Make Miniabo Plus. Darin enthalten ist die Make als Printheft plus digitalem Zugang.

Die Deadline ist der 12. September 2021 um 23:59 Uhr, sodass noch Zeit bleibt, auch angefangene Projekte endlich fertig zu stellen. Um mitzumachen, dokumentiert ihr euer Projekt (oder Projekte) einfach auf unserer Mitmachseite Make Projects. Wichtig ist, dass das Projekt spätestens ab dem Zeitpunkt der Deadline als "öffentlich" abgespeichert ist, damit sich auch andere dir inspirieren lassen können. Wer früher fertig ist oder bereits einen Zwischenstand zeigen möchte, kann es aber auch früher veröffentlichen. (hch)