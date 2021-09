Make Projects: Smart Home Wettbewerb endet bald

Noch acht mal schlafen, dann ist es soweit: Der The next Level: Mach Dein Smart Home wirklich smart-Wettbewerb in Kooperation mit AVM auf Make Projects endet.

Wir suchen Dein Projekt: Temperatursensoren steuern Deine Heizung und Rollläden? Dein Smart Home schaltet automatisch das Licht und die Stereoanlage an, wenn Du heim kommst? Dein Türschloss öffnet per Fingerprint? Die Katzenklappe erkennt das Gesicht Deiner Katze? Deine Katze mag Dein Smart Home lieber als Dich, weil Du die Katzenfütterung automatisiert hast? Nutz die Gelegenheit und reich dein Projekt beim Wettbewerb ein.

Die Deadline ist der 10. September 2021 um 23:59 Uhr. Das Projekt wird erst nach Ende der Abgabefrist bewertet. Eine Jury, bestehend aus AVM, dem Make-Magazin und Makern aus der Community, prämiert die zehn coolsten Projekte mit Elektronik-Einkaufsgutscheinen im Wert von 500 Euro. Und mit cool meinen wir zum Beispiel nützlich, nachbaubar oder umwerfend komplex. Jetzt aber fix!

(rehu)