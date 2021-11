Make Sonderheft Metall: Spannende Projektideen für Maker

An Weihnachten Zinn gießen, das haben die meisten Menschen schonmal gemacht. Aber haben Sie schonmal Aluminium gegossen? Und wussten Sie, dass man das auch zuhause machen kann? (Natürlich nur mit der nötigen Vorbereitung.)

Metallgussteile nach Bedarf selbst herzustellen, hört sich erstmal weit hergeholt an. Doch manchmal muss es einfach Metall sein – und bis Metall-3D-Druck makertauglich ist, kann die bewährte Methode des Metallgießens die Alternative sein. Am Beispiel von Aluminium zeigen wir im Sonderheft, wie man einen Schmelzofen baut, eine Gussform aus Formsand herstellt und das Metall gießt. Wem das ein bisschen zu heikel ist, der kann sich an Galvanik wagen:

Galvanisieren für Maker

Bei Metallbearbeitung denken die meisten vermutlich erstmal an ordentliches Gedengel, aber für dieses Projekt dürfen Sie den Chemie-Baukasten auspacken: Wir erklären im Sonderheft, wie man Metall galvanisiert, welche Sicherheitsvorkehrungen Sie treffen müssen und welche Chemikalien Sie für den Prozess benötigen.

Als Galvanik bezeichnet man die Abscheidung metallischer Schichten auf einem Werkstück mittels elektrochemischer Prozesse. Mit dem Galvanisieren kann man ganz unterschiedliche Ziele verfolgen: Beim Verzinken von Metalloberflächen geht es zum Beispiel darum, das Grundmaterial vor chemischen Angriffen zu schützen, beim Vergolden möchte man ein hochwertiges Aussehen erzielen.

