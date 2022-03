Make Workshops: EAGLE-Webinar am 11. März für Leiterplatten-Layouter

Schon 2020 gab es einige erfolgreiche Make-Webinare – nun knüpfen wir dort an und bieten Interessierten künftig in loser Folge vergünstigte Webinare im Rahmen der Maker Faire Workshops an. Zu denen laden wir auch weiterhin unsere Autoren, erfahrene Maker und professionelle Trainer ein, die dann in einer Art Crash-Kurs Grundlagen, Kniffe und Fertigkeiten vermitteln.

Los geht es in diesem Jahr am 11. März mit einem 4-stündigen Webinar zum Schaltplan- und Leiterplattendesign mit dem beliebten Programm EAGLE, das inzwischen von Autodesk vertrieben wird und für kleine private Projekte nach wie vor kostenlos ist. Unser Referent ist Prof. Dr. Francesco P. Volpe, erfahrener Autor des Buches Leiterplattendesign mit EAGLE aus dem dpunkt.verlag, der zwei seiner Praxisprojekte vorstellen wird: Beginnend mit den ersten Schritten beim Schaltplanentwurf entstehen im Webinar nach und nach professionelle Layouts mitsamt Fertigungsdaten für den Leiterplatten-Hersteller.

Das Webinar Leiterplattendesign mit EAGLE findet am 11.03.2022 von 10-14 Uhr statt, Tickets können ab sofort für 99 Euro über die Maker-Faire-Webseite erworben werden.

(cm)