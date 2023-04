"Make something wonderful": Offizielles Steve Jobs Archive mit erstem Buch

Das im vergangenen Jahr gestartete offizielle Steve-Jobs-Archiv hat seine erste größere Publikation veröffentlicht. Das kostenlose Buch namens "Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words" ("Etwas Wunderbares schaffen: Steve Jobs in seinen eigenen Worten") liegt seit Dienstag in verschiedenen digitalen Formaten (auch als Download) vor und kann außerdem direkt im Browser gelesen werden. Die Web-Variante wurde von LoveFrom, der Designfirma von Apples Ex-Designchef Jony Ive, gestaltet.

Ein ganzes Leben auf 320 Seiten

Auf knapp 320 Seiten gibt es eine kuratierte Sammlung von Jobs' Reden, Interviews und Briefen zu lesen, ergänzt um zahlreiche Fotos, von denen viele noch unveröffentlicht waren. Jobs erzählt darin unter anderem von seiner Kindheit, von der Gründung und Rauswurf bei Apple, von seiner Zeit bei Pixar und NeXT und schließlich von seiner Rückkehr zu dem Unternehmen, mit dem alles begann. Das Buch beginnt mit Kindheit und Jugend, bevor es dann in drei Abschnitten um die Zeiten von 1976 bis 1985, 1985 bis 1996 und schließlich 1996 bis 2011 geht.

Das Buch kommt mit einer Einführung von Laurene Powell Jobs, der Witwe von Steve Jobs. Ebenfalls nützlich ist ein Index mit den zentralen Ereignissen in Jobs' Leben. Erstes Bild in "Make Something Wonderful" ist der kleine Steve auf einem Fahrrad ("A bicycle of the mind"), das letzte zeigt seinen Rücktrittsbrief vom August 2011. Am 5. Oktober 2011 verstarb der Apple-Mitbegründer schließlich mit nur 56 Jahren.

Steve Jobs Archive mit offiziellem Segen

Das Steve Jobs Archive war im September 2022 an den Start gegangen – mit dem Segen und auf Initiative von Laurene Powell Jobs, mit der Jobs seit 1991 verheiratet war. Die Website wird von Archivaren gestaltet und gepflegt. Ein leitender Historiker soll Artefakte, Interviews und andere Materialien zu Jobs' Leben sammeln und diese digital aufbereiten. Dazu wird es auch längere Gespräche mit vielen Menschen geben, die mit Jobs zusammengearbeitet haben, darunter der heutige Apple-Chef Tim Cook, Jony Ive und viele weitere.

Bereits jetzt ist eine kleinere digitale Ausstellung zu begutachten, die erste E-Mails, Bilder, Videos und Tonaufnahmen umfasst und sich um Jobs' Motivationsmethoden dreht. Künftig sind weitere "Digital Exhibits" zu Lebensbereichen des Apple-Mitbegründers geplant, weitere Publikationen sowie sogar Fellowships. Wie sich letztere gestalten werden, hat das Archiv bislang nicht verraten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)