Maker Faire Hannover 2023: Jetzt günstige Tickets sichern!

Maker Faire Das Technik- und Kreativfestival für die ganze Familie. Hier kommen alle auf ihre Kosten, die gerne basteln, bauen, erfinden, experimentieren, tüfteln, handwerken und recyclen. Eine Maker Faire inspiriert zum kreativen und spielerischen Umgang mit Materialien und Technik und lädt zum Gespräch mit Gleichgesinnten ein. Vor allem dürfen die Besucherinnen und Besucher auch selbst mit anfassen und Sachen ausprobieren: bei zahlreichen Mitmach-Aktionen wie Experimenten, Workshops oder Kunstprojekten. Maker Faire Hannover

Die größte Maker Faire für Deutschland, Österreich und die Schweiz findet in diesem Jahr am 19. und 20. August in Hannover statt. An voraussichtlich über 200 Ständen, auf dem Außengelände, den Show- und Vortragsbühnen gibt es alles zu sehen, was das Maker-Herz begehrt: Nicht nur die klassischen Felder aus unserem Heft wie 3D-Druck, Elektronik, ESP, Arduino, Raspi & Co., IoT, KI und Roboter sind dort Thema – auf der Maker Faire Hannover kommt ebenso auf ihre oder seine Kosten, wer sich für Biohacking, Cosplay, Crafting, Handwerk und Handarbeit interessiert, wer sich für Lego, Modellbau, Musik, Nachhaltigkeit und Upcycling begeistert.

Die Maker Faire Hannover veranstalten wir selbst. Das bedeutet, dass ihr dort nicht nur auf eine Vielzahl von inspirierenden Projekten und ihre Macherinnen und Macher trefft, sondern vor allem auch uns – die gesamte Make-Redaktion. Und wir freuen uns sehr, möglichst viele von euch an unserem Stand zu treffen, von euren Projekten zu erfahren und eure Fragen zu beantworten.

Tickets gibt es ab sofort im Online-Ticketshop zu kaufen. Das lohnt sich: Zum einen bekommt man dort bei Buchung auf Wunsch eine komplette digitale Make-Ausgabe geschenkt, zum anderen bieten wir erstmals Early-Bird-Tarife an: Wer seine Tickets bis Ostersonntag bestellt – ob für sich selbst oder als Geschenk für andere – bekommt automatisch 20% Rabatt. Anschließend gibt es bis Pfingstsonntag immerhin noch einen Rabatt von 10%. Ab dem 29. Mai bis zum Beginn der Maker Faire gelten unsere regulären Preise.

So schön war's und wird es wieder sein: Rückblick auf die Maker Faire Hannover 2022

Für echte Maker-Faire-Fans gibt es diesmal auch wieder Wochenend-Tickets für Eintritt an beiden Tagen. Wer mit seiner Familie ein sommerliches Making-Wochenende in Hannover verbringen möchte (die Stadt ist allen Gerüchten zum Trotz immer eine Reise wert!), kann ein Familienticket kaufen und sparen. Kinder unter 10 Jahren haben generell freien Eintritt.

Selber mitmachen

Natürlich seid ihr uns auch als Aussteller sehr willkommen – der Call for Makers läuft noch bis zum 11. Juni. Übrigens: Wer als privater Maker an seinem Stand nichts verkauft, zahlt auch keine Standgebühr. Spätestens ab Juli veröffentlichen wir Infos zu allen teilnehmenden Makern und Ausstellern und alles rund ums Programm auf der Website zur Maker Faire Hannover.

Mehr zur Maker Faire Hannover lest ihr dann in der Make-Ausgabe 4/23; ihr könnt aber auch jetzt schon den kostenfreien Maker Faire Newsletter abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. (pek)