Maker Faire Hannover am kommenden Wochenende: Triff den Raspi-Papa Eben Upton!

Wenn in Hannover 3D-Drucker zur Hochform auflaufen, Cosplayer auf Star-Wars-Droiden treffen, überall programmiert und gelötet wird, Roboter in den Ring steigen und jede Menge über Arduino, ESP, Raspberry & Co. gefachsimpelt wird, dann ist Maker Faire! Auf der inzwischen zweitgrößten Maker Faire weltweit kommen nach der Pandemie-Zwangspause und dem Neustart im Vorjahr wieder mehr als 1000 Maker als Aussteller nach Hannover und zeigt an über 200 Ständen ihre kreativen und innovativen Projekte. Eine Vorschau auf einige Highlights gibt es im Video zu sehen:

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Die gute Nachricht: Es sind noch Besuchertickets im Online-Shop zu haben. Erwachsene zahlen 19,50 Euro für die Tageskarte, ermäßigt 14,50 Euro. Familientickets gibt es ab 28,00 Euro. Für Kinder unter 10 Jahren ist der Eintritt frei – und auch für sie wird einiges geboten, dazu gleich mehr. Die Maker Faire Hannover findet am 19. und 20. August 2023 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt und zwar mit insgesamt rund 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Niedersachsenhalle, der Eilenriedehalle, der Glashalle sowie dem Future Meeting Space im Obergeschoss und vor allem auf dem angrenzendem Außengelände. Geöffnet ist Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Es gibt Pi's, Baby!

Ein Highlight der ganz besonderen Art ist der Vortrag von Eben Upton, einem der Väter des Raspberry Pi und Chef Raspberry Pi Foundation. Am Sonntag, den 20. August ab 11 Uhr wird er im Future Meeting Space im Obergeschoss des HCC Einblicke in die Entwicklung und Zukunft des 2021 erschienenen RP2040 und des Raspberry Pi Pico geben, des ersten eigenen Chips für das erste Mikrocontroller-Board der Foundation.

Pünktlich zur Maker Faire tauchen aber auch – wie von Eben Upton im Juni versprochen – wieder klassische Raspberry Pis zu vernünftigen Preisen im Handel auf. Wir können jetzt schon verraten, dass es auch auf der Maker Faire Hannover Raspis zu kaufen geben wird, und zwar auf jeden Fall beim heise shop (Stand 99 in der Eilenriedehalle). Die Stückzahl ist allerdings begrenzt, sodass voraussichtlich pro Nase nur einer der begehrten Einplatinenrechner abgegeben wird.

Buntes Kinderprogramm

Anzeige

Löten lernen, Töpfern, Werkeln mit Holz und Filz, ein individuelles Lob vom LOB-O-MAT ausgedruckt bekommen und Legosteine mit dem eigenen Namen versehen, sich in Star-War-Pose fotografieren, einen Geodome bauen oder sich im digitalen Tennis messen und noch viel mehr Angebote zum Anfassen und Ausprobieren für Kinder unter 10 Jahren gibt es ebenfalls auf der Maker Faire.

Damit Familien für ihre Jüngsten gleich das passende finden, liegen im Eingangsbereich der Eilenriedehalle am Presse-Counter und an der Information Listen aus, auf denen alle für Kinder geeignete Aktionen verzeichnet sind. Zudem gibt es eine kurze Rallye für Kinder bis 14 Jahre, die über das gesamte Gelände führt und bei der man Familientickets für die kommende Maker Faire Hannover 2024, Plüsch-Makeys, T-Shirts und Löt-Bausätze gewinnen kann. Anmeldebögen für die Rallye gibt es ebenfalls am Presse-Counter und der Information.

Meet the Makers ...

Wer sich vorab schon mal einen Überblick verschaffen will, wer alles vor Ort sein wird und wo und was an den einzelnen Ständen geboten wird, kann das ab sofort auf der Webseite der Maker Faire Hannover unter der Rubrik Meet the Makers tun. Auch das Vortragsprogramm ist inzwischen online – an beiden Tagen geht es jeweils um kurz nach halb elf los und die Bandbreite der Themen der jeweils zwanzigminütigen Vorträge reicht von Cosplay, Energiesparen und Antennenbau über Elektronik und Programmierung sowie 3D-Druck bis hin zum IoT-Geigerzähler. Wie schon in der Vergangenheit gibt es auch diesmal am Sonntag von 12:15 bis 13:30 ein Treffen bekannter YouTuber live auf der Bühne.

... und die Redaktion

Natürlich ist auch die Make-Redaktion wieder vor Ort auf der Maker Faire anzutreffen: Besucht uns am Stand 81 in der Eilenriedehalle, erzählt uns von euren eigenen Maker-Projekten und Erfahrungen, stellt eure Fragen oder erzählt uns einfach, wie ihr unser Heft, unsere Online-Artikel, unsere YouTube-Videos und unsere Social-Media-Auftritte findet – was euch gut gefällt, aber auch, was wir besser machen können. Wir freuen uns über euer Feedback! Und ganz besonders freuen wir uns auch, wenn ihr gerne für uns als Autorinnen und Autoren schreiben wollt. Sprecht uns mit euren Artikelvorschlägen am Stand an oder besucht am Sonntag, den 20. August um 15:15 den kurzen Vortrag von Peter König aus der Make-Redaktion zum Thema "So schreibst Du fürs deutsche Make-Magazin" für einen kompakten Überblick über den Weg von der Idee zum gedruckten Artikel. Die Redaktion freut sich auf euch – wir sehen uns in Hannover! (pek)