Maker Faire Ruhr 2023: Steampunk, Upcycling, Foodprints

Ein Festival der Extra-Klasse: Die DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund verwandelt sich am 25. und 26. März 2023 erneut und zum 6. Mal in ein kreatives Ideenlabor. Außergewöhnliche Maker und Bastlerinnen präsentieren, was sie in Hinterhöfen und Garagen, Dachböden und Gärten fabriziert haben. Basteln, Bauen, Erkunden, Experimentieren, Upcycling und vor allem Spaß haben im Mittelpunkt. Über 30 Stände laden zu einer bunten Rund-Tour zwischen Handwerk und Hightech ein.

Mit dabei auf der Maker Faire Ruhr sind Traditionsprojekte und neue schräge Ideen. Das Ruhrgebiet dampfte und qualmte über Jahrhunderte, sodass die Steampunk-Szene in der imposanten Kulisse der DASA-Stahlhalle besonders stark vertreten ist. Immer wieder gern gesehen sind Stammgäste wie "Tanz auf Ruinen" mit Upcycling-Experte Thomas Zigahn aus Dortmund, der aus vermeintlich wertlosen Dingen inspirierendes Neues schafft. An seiner Seite ist Paula Pongratz mit ihrem "Postapokalyptischen Schmuck", die ein kreatives Chaos zum weiteren zum Mitmachen anbietet, besonders bei Kindern beliebt.

Ebenfalls am Start sind Hacker und 3D-Druck-Begeisterte, die mit ihren Maschinen Erstaunliches zutage fördern. Wir dürfen gespannt sein auf neue Objekte wie ein Rasenmäher mit Köpfchen oder ein federleichtes Luftschiff. Wer noch kurz entschlossen als Maker oder Aussteller mitmachen möchte: Der Call for Makers ist noch bis zum 1. Februar offen!

Neu in diesem Jahr ist auch die Verbindung zur aktuellen Sonderausstellung "FOODPRINTS" über Ernährung. Sie lädt in einen ganz besonderen Supermarkt ein und präsentiert einen geschmackvollen Mix aus geschichtlichen Infos und Snacks für die Zukunft. Herzstück ist das sogenannte "tasteLAB" mit ungewöhnlichen Verkostungen. Hier gibt es unter anderem einen Mehlwurm-Workshop.

Als Familienausflugsziel bietet die DASA außerdem reichlich für die Kinder. Mit dabei ist etwa das Kinderlabor oder die Freie Aktive Schule Wülrath mit zahlreichen Mitmachangeboten. Neu ist ein Schülerprojekt zu Cosplay, was die Welt der Comics bunt und begeisternd nach Dortmund bringt. Hingucker wie das Abacus Theater mit ihren retrofuturischen Fahrzeugen oder der allzeit beliebte R2D2-Builders-Club sind weiterhin begehrte Fotomotive.

Die DASA selbst ist als Ausstellungsort wie geschaffen für so ein buntes Treiben. Auf 13.000 qm Ausstellungsfläche entfalten sich Arbeitswelten zum Ausprobieren. Ob Industrieroboter, Elektronenmikroskop, Tunnelbau, Hubschrauber oder Bagger: Vieles wartet auf Entdeckungsfreudige. Für Maker gibt es daher kaum eine passendere Kulisse, die durch zusätzliche Vorführungen und Workshops am letzten Märzwochenende zu quirligem Treiben erweckt wird.

An beiden Tagen ist die Maker Faire Ruhr in der DASA von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es schon jetzt online unter www.makerfaire-ruhr.com. Der Standardeintritt kostet 9,27 Euro, ermäßigt 5,76 Euro, Kinder unter sechs Jahren zahlen nur 1,53 Euro.

Hinweis: Die zu Heise Medien gehörende Maker Media GmbH ist als Lizenzgeber nicht der Veranstalter der Maker Faire Ruhr.

(caw)