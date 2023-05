Maker Faire Vienna: Am Wochenende des 3. und 4. Juni ist es wieder soweit

Nach 3 Jahren pandemiebedingter Pause heißt es am 3. & 4. Juni 2023 auf der Maker Faire Vienna endlich wieder „Staunen, Mitmachen, Ausprobieren!“. Zur 5. Edition von Österreichs größtem Do-It-Yourself-Festival erwartet die Besucher und Besucherinnen in der Wiener METAStadt ein spannender Mix an Makern, Exponaten, Workshops, Mitmachstationen und Vorträgen.

Tickets gibt es ab 18 Euro im Online-Vorverkauf, an der Kasse kosten sie 20 Euro. Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten, Auszubildende, Senioren etc. ab 11,25 Euro. Weiterhin gibt es Familientickets und noch ein paar kostenlose Tickets für komplette Schulklassen.

Workshops, Vorträge & Kinderprogramm

Das Programm ist vielfältig und bunt. Es finden Workshops zu verschiedensten Themen statt: von Löten-lernen über Weben bis hin zu Stop-Motion-Video-Producing. Zudem halten österreichische und internationale Maker diverse Vorträge rund um das Maker Movement. Besondere Schwerpunkte gibt es zu den Themen „Let’s make Fashion last – nachhaltige Verwendung von Kleidung“ und „Circular Ideas for everyone – Impulse für Kreislaufwirtschaft“. Das gesamte Event-Programm findet sich auf der Website.

Kaputte Geräte reparieren im Repair Café-Workshop

Fehlern auf den Grund gehen, Dinge reparieren und recycelte Teile wiederverwerten: Das sind wichtige Bestandteile der Maker-DNA. Unter Anleitung der beiden Reparatur-Experten Paul Srna und Wolfgang von Rueden können Besucherinnen und Besucher in einem Workshop am Sonntag (15 bis 17 Uhr) kaputte Kleingeräte mit einfachen Werkzeugen selbst reparieren. Haushaltsgeräte (bis zur Größe eines Staubsaugers), Spielzeuge oder Lampen dürfen gerne mitgebracht werden.

Hinweis: Die zu Heise Medien gehörende Maker Media GmbH ist als Lizenzgeber nicht der Veranstalter der Maker Faire Wien.

(caw)