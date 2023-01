Maker Faire Vienna: Call for Makers

Nach 3 Jahren pandemiebedingter Pause heißt es am 3. & 4. Juni 2023 auf der Maker Faire Vienna endlich wieder „Staunen, Mitmachen, Ausprobieren!“. Bei der 5. Edition von Österreichs größtem Do-It-Yourself-Festival erwartet die Besucher und Besucherinnen in der Wiener METAStadt ein spannender Mix an Makern, Workshops, Mitmachstationen und Vorträgen.

Mitmachen als Maker

Sei mit deinem Projekt dabei und melde dich an! Du willst dein Projekt auf der Maker Faire Vienna ausstellen, einen Workshop organisieren oder einen kurzen Vortrag zu Themen rund um Technologie, Innovation und Kreativität halten? Unser Call for Makers ist ab sofort bis 12.02.2023 geöffnet.

Wer kann mitmachen und wie? Thematisch gibt es auf der Maker Faire Vienna kaum Einschränkungen: Egal ob Technik, Crafting & Handarbeit, Handwerk, Kunst & Design, Wissenschaft & Forschung oder Hobby – je vielfältiger und individueller, desto besser!

Folgende Möglichkeiten stehen dir als Maker oder Firma offen:

Zeig, was du machst: An deinem Maker-Stand kannst du dein Projekt über 10.000 Besucher präsentieren und deine selbst gemachten Produkte auch verkaufen. Maker-Stände ohne Verkauf sind kostenlos und enthalten zwei Maker-Ausweise. Stände mit Kleinverkauf kosten ab 200 Euro.

Gib dein Wissen weiter: Im Workshop- und Vortragsprogramm stellen wir dir gerne einen Timeslot zur Verfügung. Workshops sind für die Maker kostenlos und beinhalten zwei Maker-Ausweise. Vorträge sind ebenfalls kostenlos und beinhalten einen Maker-Ausweis.

Interesse an einer Firmenkooperation? Bitte schick uns eine E-Mail und wir senden dir alle Informationen zu unseren Sponsoring-Paketen zu.

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!

