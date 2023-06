Maker Schaltplantool Fritzing in der Version 1.0.0

Das Fritzing Projekt ist eine Open Hardware Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Elektronik für jedermann zugänglich und verständlich zu machen. Neben Dienstleistungen, einer Community rund um Processing und Arduino ist das Fritzing-Programm zum Erstellen von Schaltplänen, Breadboard-Ansichten und Platinen das Herzstück des Projekts. Nun ist das Open-Source-Programm mit der Version 1.0.0 aus der Betaphase herausgetreten.

Lange Zeit war bereits die Version 0.9.x in der Betaphase in Vorbereitung auf das Release, zuletzt wurde ein Elektroniksimulator freigegeben. Am 19. Juni 2023 war es dann so weit: die Nummer 1.0.0 prangt nach dem Download unter dem Splash-Screen, der als Logo verwirrender Weise immer noch das Beta-Schild trägt. Aber das ist eben Open Source und der Designer hatte neben seiner eigentlichen Arbeit vielleicht noch keine Zeit, die Grafik auszutauschen.

Die neue Version kann für 8 Euro (per Paypal) für Windows, Mac und Linux heruntergeladen werden. Damit unterstützt man das Projekt und ermöglicht die Weiterentwicklung. Wenn man Zeit hat, kann man natürlich auch die Sourcen herunterladen und Fritzing selbst übersetzen und als Paket mit den Bauteilen und Sonderfunktionen zusammenstellen. Käufer der Vorversionen bekommen die neue Version automatisch und ohne weitere Kosten freigeschaltet.

Neue Features und Verbesserungen

Der auf SPICE basierende Schaltungssimulator wurde bereits in den 0.9er-Betas freigeschaltet und wird nun offiziell unterstützt. Außerdem wurden einige für die Simulation geeignete Bauteile wie RGB-LEDs und Fotodioden hinzugefügt. Ein neuer Font, OCR-Fritzing, ersetzt OCR-A und erweitert den Zeichensatz um griechische Buchstaben, diakritische Zeichen und andere Symbole. Damit werden fast alle europäischen Alphabete unterstützt.

Der neue Export nach IPC-D-356 ermöglicht es Herstellern und Anwendern, vor der Produktion von Leiterplatten die Korrektheit der Daten zu überprüfen und 3D-Darstellungen zu erzeugen. Auch die Pick-and-Place-Dateien wurden verbessert. Gleichzeitig wurde der Gerber-Export verbessert.

Weitere Informationen finden Sie auf den History-Changes Seiten und Issues und Bug-Infos auf GitHub.

(caw)