Mangelnde Diskussionskultur: SPD-Generalsekretär löscht Twitter-Profil

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sein Twitter-Profil deaktiviert, obwohl er dort 370.000 Abonnenten hatte. Er habe das Konto in den letzten Monaten kaum noch genutzt, sagte Kühnert am Montag im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Dann muss man für sich einfach irgendwann auch mal die Konsequenz ziehen und sagen: Das scheint gerade für meine politische Arbeit nicht das richtige Medium zum Senden und Empfangen zu sein."

Er habe festgestellt, dass Twitter seine Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerre, sagte Kühnert: "Ich finde einfach, dass die Diskussionskultur, wie sie auf Twitter stattfindet, und auch die Art und Weise, wie dort Gesellschaft repräsentiert, oder, ich würde sagen, absolut gar nicht repräsentiert wird, dass das zu Fehlschlüssen und Irrtümern in politischen Entscheidungen führt."

In einer Live-Unterhaltung mit Parteichef Lars Klingbeil auf Instagram sagte Kühnert am Montagabend, die Entscheidung, Twitter zu verlassen, sei wahrscheinlich keine dauerhafte. Stein des Anstoßes, das Twitterprofil ausgerechnet am Montag zu deaktivieren, seien Reaktionen auf ein Interview gewesen, dessen Aussage auf Twitter teils entfremdet verbreitet worden seien. "Das war mir jetzt einfach zu blöde am heutigen Tag", sagte Kühnert. Es sei nicht als politisches Statement gegen Soziale Netze oder ähnliches zu verstehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

(ds)