MantisBT 2.25.0 nimmt Abschied von PHP 5

MantisBT, das Open-Source-Tool zum Verwalten von Bugs und Issues, bietet in Version 2.25.0 verbesserte Kompatibilität zu PHP 8, läutet aber auch wie angekündigt das Support-Ende für PHP 5 ein. Das nun vorgelegte Release des auf PHP basierenden Bug Tracker wird PHP 5 noch unterstützen, spätestens ab MantisBT 2.26 wird aber mindestens PHP 7.0 gefordert sein. In das Update sind neben zahlreichen Fehlerbereinigungen einige Verbesserungen eingeflossen – unter anderen für das Management ungültiger Plug-ins sowie für die LDAP-Authentifizierung. Eine Schema-Änderung erfordert zudem ein Upgrade der Datenbank.

Hallo PHP 8, goodbye PHP 5

Nachdem zum Jahresende 2020 PHP 8 erschienen ist und damit eine neue Generation der Skriptsprache auf den Weg gebracht wurde, bemüht sich das Entwicklerteam hinter dem in PHP geschriebenen Bug Tracker MantisBT um die kontinuierliche Anpassung an die neueste Sprachversion. Während Version 2.25.0 erweiterte Kompatibilität zu PHP 8 verspricht, ist sie in Anlehnung an die LTS-Releases von Ubuntu gleichzeitig die letzte mit Unterstützung für PHP 5.x. Ab Ende April 2021 wird Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) mit PHP 7.2 die Rolle des LTS-Release übernehmen. Daher verlangt auch MantisBT künftig mindestens PHP 7.0 – empfohlen ist jedoch PHP 7.3 oder neuer.

Laut Blogbeitrag zur Ankündigung von MantisBT 2.25.0 bietet das Update mehr als 100 Bugfixes und Verbesserungen. Änderungen rund um die LDAP-Authentifizierung betreffen beispielsweise die Spezifizierung des LDAP-Servers. Die bisherige Methode, $g_ldap_server einen Hostnamen zuzuweisen, reicht nicht mehr – stattdessen ist ein Uniform Resource Identifier (URI) nötig. MantisBT-Administratoren können die LDAP-Konfigurationsoptionen nun pro Projekt oder Nutzer in der Datenbank festlegen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass eine Schema-Änderung ein Upgrade der Datenbank notwendig macht, das gemäß der Anleitung in der Dokumentation des Admin-Guide durchgeführt werden sollte.

Alle weitere Details zu den Neuerungen in MatisBT 2.25.0 finden sich in der Ankündigung im Blog. Das Update des Open-Source-Bug-Tracker steht ab sofort zum Download parat.

