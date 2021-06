Update für Open-Source-Datenbank MariaDB: verbesserte Oracle-Kompatibilität

Die beliebte Open-Source-Datenbank MariaDB kündigt eine neue Version ihres Community-Servers an. Sie ist dafür zuständig die Zuverlässigkeit, Stabilität, Sicherheit und Skalierbarkeit von geschäftskritischen und unternehmenskritischen Anwendungen zu erfüllen. Jetzt bietet sie eine verbesserte JSON- und Oracle-Kompatibilität, befreit Anwender durch erweiterte PL/SQL-Kompatibilität von teuren proprietären Bindungen und fügt mit einer neuen atomaren DDL eine leistungsstarke Absicherung im Falle von Datenbankausfällen hinzu, die die modulare Speicher-Engine-Architektur von MariaDB unterstützt. Zusätzlich erhält die Columnar-Engine Verbesserungen für leistungsstarke Analysen.

Viele Linux-Distributionen setzen bereits MariaDB als Standard-Datenbank ein. Die neue Version 10.6 enthält eine Reihe von Funktionen, die JSON unterstützten. Mit dem neusten Update fügt MariaDB eine JSON-Tabellenfunktion ein, die Anwendern eine Tabellenansicht der gespeicherten JSON-Daten ermöglicht. Die Abfragen werden als reguläre Tabelle mit SQL wiedergegeben.

Wiederherstellung nach Absturz

Mit der neuen Version ist nun die Data Definition Language (DDL) atomar. Das verbessert die Wiederherstellung bei Abstürzen – es soll sichergestellt sein, dass jede DDL-Anweisung entweder vollständig oder gar nicht ausgeführt ist. Weiterhin sollen auch verschiedene Arbeitslasten mit unterschiedlichen Speicher-Engines unterstützt werden.

Weiterhin sattelt MariaDB auf die im letzten Jahr implementierte spaltenbasierte Analytics-Engine auf. Die neue Version bietet Erweiterungen in den Bereichen Leistungsverbesserungen, Oracle-Kompatibilität, Ausfallsicherheit und festplattenbasierte Datenaggregation.

Ab Anfang Juli soll der MariaDB Community-Server in der Version 10.6 zum Download zur Verfügung stehen – schon jetzt ist er als RC-Version in den MariaDB-Downloads aufgelistet. Alle Informationen zum Release finden sich in der Ankündigung der Entwickler.

(mig)