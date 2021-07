Mario schlägt bei Auktion zurück: Super Mario 64 fast doppelt so teuer wie Zelda

Versiegeltes "Super Mario 64" für 1,56 Millionen Dollar versteigert. Teuerstes Spiel aller Zeiten erbringt fast doppelt so viel wie "The Legend of Zelda".

Super Mario ist ein Zugpferd for Nintendo.