Markeneintrag für "xrOS": Das Betriebssystem für Apples Headset

Apples nächstes Betriebssystem steht vor der Tür. Zu iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS gesellt sich in Kürze offenbar "xrOS": Den entsprechenden Antrag für diese Wortmarke, gesetzt in Apples Systemschriftart SF Pro, hat das Markenamt von Neuseeland veröffentlicht. Zuvor wurden bereits Markeneinträge für "Reality Pro" und "Reality One" bekannt – mögliche Namen des erwarteten Apple-Headsets. "xrOS" wurde unter anderem für die Schutzklassen beantragt, die Bereiche von Computer-Hardware und Software abdecken.

Der Markeneintrag für xrOS – in Apples Systemschrift SF Pro.

Erweiterte Realität als Stoßrichtung

Mit "XR" spielt xrOS auf "Extended Reality" (erweiterte Realität) an. Apples Headset wird vorausgehenden Berichten zufolge ähnlich wie reine VR-Headsets – oder eine Skibrille – den Randbereich um die Augen blickdicht machen. Die physische Umgebung soll das Headset aber über ein Kamerasystem erfassen und bei Bedarf auf den integrierten Bildschirmen einblenden, um so etwa Augmented-Reality-Anwendungen zu ermöglichen.

Die Marke "xrOS" hat in Neuseeland eine Firma mit dem Namen "Deep Dive" beantragt, Apple nutzt regelmäßig solche Strohfirmen, um sich frühzeitig Markenrechte für neue, noch unangekündigte Produkte zu sichern. Die Firma Deep Dive hat in der Vergangenheit noch andere Markenanträge gestellt, wie Macrumors berichtet, darunter etwa die Bezeichnung "Deep Screen".

iPad-Apps im Apple-Headset?

Die Bezeichnung xrOS tauchte bereits in anderer Apple-Software auf und gilt seit Längerem als der Name des kommenden Betriebssystems. Bislang erwarten Beobachter, dass Apple seine aus iOS und iPadOS bekannten Kern-Apps für das neue Betriebssystem anpasst und auch eine Portierungsmöglichkeit für iPad-Apps von Drittentwicklern geschaffen wird. Ein großer Teil von Apples WWDC werde sich den neuen Möglichkeiten für Entwickler widmen, hieß es jüngst.

(lbe)