Marktanalyse: iPhone 13 mini sehr unbeliebt

Dass Apple mit dem 2022er iPhone-Jahrgang seine 5,4 Zoll großen Kompaktgeräte aus dem Programm nehmen wird, gilt in der Gerüchteküche bereits als ausgemacht. Das hat offenbar vor allem wirtschaftliche Gründe: Beim iPhone 13 macht das mini offenbar nur einen minimalen Prozentsatz der Verkäufe aus.

Insgesamt sechs Prozent aller verkauften iPhones

Das berichtet das Marktanalyseunternehen CIRP (Consumer Research Intelligence Partners). In der jüngsten Analyse, die allerdings nur den US-Markt abdeckt, heißt es, das iPhone 13 mini mache nur drei Prozent der Gesamtverkäufe im letzten Quartal aus. Das iPhone 12 mini, das weiterin verfügbar ist, erreicht angeblich ebenfalls nur drei Prozent. Von allen vier im Herbst 2021 eingeführten Modellen – iPhone 13, 13 mini, 13 Pro und 13 Pro Max – sei das iPhone 13 das beliebteste Gerät. Es macht demnach 38 Prozent aller iPhone-Verkäufe aus.

Gut für Apple: Die 13er Baureihe soll einen der höchsten Anteile "in vielen Quartalen" haben. Fast drei Viertel (71 Prozent) aller iPhones im Quartal gehören zur neuesten Generation. Im letzten Jahr erreichte das iPhone 12 hingegen nur 61 Prozent der Verkäufe im gleichen Zeitraum. "Die Menschen besorgten sich zum Ausgang der Pandemie die neuesten Telefone, obwohl diese nur inkrementelle Verbesserungen aufweisen", so ein CIRP-Partner in einem Statement.

Menschen bleiben kürzer bei älteren Geräten

Für Apple ebenfalls gut: Nutzerinnen und Nutzer scheinen eher eine Upgrade-Neigung zu haben. Laut CIRP gaben nur noch 20 Prozent an, ihr Smartphone drei Jahre oder länger im Besitz zu haben. Im März 2021 waren es noch 34 Prozent. 47 Prozent der User haben ihr Gerät aktuell höchstens zwei Jahre in Betrieb.

Warum das iPhone 12 mini und das iPhone 13 mini sich schlechter verkaufen als ihre Brüder, ist unklar. Apple soll schon beim 12 mini im Herbst 2020 Bestellungen gestrichen haben. Dennoch wurde das 13 mini eingeführt. Das Gerät hat trotz kompakter Abmessungen und geringem Gewicht einen ausreichend großen Bildschirm. Die Akkulaufzeit ging beim 13 mini zudem hoch. Mit dem "iPhone 14" soll es nun nur noch zwei Bildschirmgrößen geben: 6,1 und 6,7 Zoll für Standard- wie Pro-Modelle. Aus dem iPhone mini wird angeblich ein "iPhone 14 Max".

