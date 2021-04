Marktplatz für APIs: RapidAPI erhält Finanzierung zum Ausbau der Plattform

Das kommerzielle Angebot von Programmierschnittstellen scheint als Geschäftsmodell aufzugehen: Das Gateway-Unternehmen RapidAPI darf Zuwendungen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar für sich verbuchen. Mit der Plattform lassen sich APIs finden, einbinden und verwalten. Laut Blogeintrag plant das Unternehmen, die erhaltene Finanzierung zum Ausbau der Plattform zu einem "Enterprise Hub" zu nutzen und sein Angebot stärker auf Unternehmenskunden auszurichten.

Ausbau des Angebots für Unternehmenskunden angepeilt

Die nächste Ausbaustufe der Plattform sieht vor, dass Entwicklerinnen und Entwickler dort APIs für den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte finden, insbesondere auch zum Testen und Designen von APIs. Ein Fokus liege darauf, dass Unternehmen die Plattform einfacher als bisher in ihre bestehenden Entwicklungsumgebungen integrieren können sollen.

APIs als Fundament der digitalen Transformation

Gino Iddo, Gründer und CEO von RapidAPI, sieht APIs als Bausteine für die branchenübergreifende digitale Transformation. Komplexe Multi-Cloud- und Multi-API-Umgebungen, die zahlreiche Dienste überlappend anbieten, seien bereits Realität, erklärt er in dem Blogbeitrag. Die Nachfrage nach Programmierschnittstellen sei ihm zufolge zurzeit hoch, da zahlreiche Unternehmen ihre Infrastruktur beispielsweise beim Gang in die Cloud modernisieren. Aus dem Blogeintrag geht hervor, dass insbesondere das letzte Jahr die Nachfrage nach APIs gesteigert hat.

In einer aktuellen Erhebung von RapidAPI hatten IT-Fachkräfte angegeben, 2020 mehr APIs als im Vorjahr verwendet zu haben (61 %) und im laufenden Jahr 2021 noch mehr APIs einsetzen zu wollen (71 %). An der Umfrage hatten sich 1500 internationale IT-Profis unterschiedlicher Ausrichtungen beteiligt.

Developer Survey von RapidAPI: Einsatz von AsyncAPIs und GraphQL zwischen 2019 und 2020 (Bild: RapidAPI)

Über RapidAPI und seine Investoren

In der aktuellen Finanzierungsrunde der Serie C haben die Investoren ihrer Wachstumsprognose für den Anbieter und sein Angebot Ausdruck verliehen. Hauptinvestor war diesmal Green Bay Ventures, neu eingestiegen ist der Investor Stripes. Auch bestehende Investoren der ersten Stunde, die durch ihr finanzielles Engagement vor fünf Jahren den Grundstein gelegt hatten, haben sich erneut eingebracht, beispielsweise Andreessen Horowitz, der Venture Fund von Microsoft namens M12, Viola Growth und Growth Ventures.

Lesen Sie auch RapidAPI erhält Seed-Finanzierung von Andreessen Horowitz

RapidAPI gilt als einer der größten Marktplätze weltweit für Programmierschnittstellen, die Entwicklerinnen und Entwickler dort mit einem API-Schlüssel und passenden SDKs (Software Development Kit) finden, testen und in ihre Software einbinden können. Insgesamt hat RapidAPI seit seiner Gründung im Jahr 2016 über 122 Millionen US-Dollar an Finanzierungen eingefahren. Hintergrund der laut Investoren guten Prognosen, ist ein offenbar starkes Jahresergebnis 2020 und der derzeitige Aufwind für APIs im Zuge von Cloud-Inititativen und der Etablierung von Microservices, lässt sich der Ankündigung in einem DevOps-Blog entnehmen.

(sih)