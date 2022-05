Mars-Helikopter Ingenuity: NASA veröffentlicht Video des Rekordflugs

Die NASA hat ein Video des bisherigen Rekordflugs des kleinen Helikopters Ingenuity auf dem Mars veröffentlicht. Bei dem hatte der am 8. April in 161 Sekunden über 700 Meter zurückgelegt und dabei vergleichsweise unwegsames Gelände überquert. Mit einer Geschwindigkeit von fast 20 Kilometern pro Stunde war der dabei auch so schnell unterwegs wie bei keinem anderen Flug. Die Aufnahmen der nach unten gerichteten Navigationskamera geben "einen atemberaubenden Eindruck von einem Flug in zehn Metern Höhe über den Mars", meint Ingenuitys Projektleiter Teddy Tzanetos. Das Video läuft in etwa fünffacher Geschwindigkeit ab.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: NASA/JPL-Caltech)

Mit seinem 25. Flug auf dem Mars hatte Ingenuity die letzte Etappe der Abkürzung über das unebene Gelände namens Séítah absolviert, das der Rover Perseverance in einem Gewaltmarsch im März und April umfahren hat. Zusammen befinden sie sich jetzt an den Ausläufern jenes Deltas, zu dessen Erforschung der Rover primär auf den Mars geschickt wurde. Ingenuity hat seitdem noch drei weitere Flüge geschafft, darunter auch den, bei dem er den Fallschirm und die Abdeckung von oben fotografiert, die ihm und dem Rover Perseverance bei der schwierigen Landung vor einem Jahr geholfen hatten. Aktuell wird Ingenuity auf seinen 29. Flug vorbereitet, nach dem er für mehrere Monate nicht mehr abheben soll.

Ruhiger Winter steht bevor

Ingenuity sollte auf dem Mars lediglich unter Beweis stellen, dass motorisierte Fluggeräte dort abheben können. Das hat er eindrucksvoll bewiesen und inzwischen begleitet Ingenuity Perseverance auf dessen Mission. Anfang Mai hatte die NASA aber für mehrere Tage den Kontakt zu dem Helikopter verloren, der wegen des zunehmenden Staubs in der Atmosphäre tagsüber nicht mehr genug Solarenergie sammeln konnte. Deswegen wurde nachts die Uhrzeit zurückgestellt, weswegen er zur falschen Zeit funkte. Im anstehenden Winter wird der Helikopter tagsüber fast nur noch genug Energie zusammenkommen, um die dringend nötige Heizung zu betreiben. Vorher soll Ingenuity jetzt noch etwas nach Südwesten fliegen, um an einem Standort zu überwintern, wo er in den nächsten vier und sechs Monaten eine gute Funkverbindung zu Perseverance wird halten können.

[Update 30.05.2022 – 13:00 Uhr] Die Geschwindigkeitsangabe wurde korrigiert.

(mho)