Mars-Hubschrauber Ingenuity: Achter Flug und wichtige Updates für Flugsoftware

Der NASA-Helikopter Ingenuity hat in der vergangenen Woche nicht nur erfolgreich seinen achten Flug absolviert, die Verantwortlichen haben wohl auch ein Software-Problem behoben und arbeiten bereits an dem "einzigen verbleibenden" Patch. Das teilte die US-Weltraumagentur mit und kündigte gleichzeitig den neunten Flug des kleinen Begleiters von Perseverance an. Gegenwärtig ist Ingenuity dem Rover etwas voraus, bei ihrem Weg auf dem Mars haben die beiden nach den ruhigen ersten Wochen inzwischen Fahrt aufgenommen. In 124 Marstagen hat Perseverance jetzt 850 Meter zurückgelegt, Ingenuity kommt sogar auf 980 geflogene Meter.

Zwei wichtige Updates

Der Fehler in der Sequenz der Steuerungsbefehle, der einen reibungslosen Wechsel in den Flugmodus verhinderte, plagt Ingenuity seit Beginn der Flugversuche. Unter anderem hatte es den historischen Erstflug verzögert, woraufhin ein erstes Softwareupdate zu dem Fluggerät geschickt worden war. Damals war aber bereits bekannt, dass Ingenuity trotzdem bei ungefähr 15 Prozent aller Startversuche nicht abheben würde. Tatsächlich klappte der vierte und der siebte Start dann auch nicht im ersten Anlauf. Jetzt sei man aber sicher, dass Problem vollständig und permanent behoben zu haben, erläutert die NASA. Den erfolgreichen achten Flug am 21. Juni über eine Strecke von 160 Metern sieht man dort als Bestätigung.

Nun arbeite das Team das "einzige verbleibende Update der Flugsoftware", wie es heißt. Das war nach dem äußerst wackeligen sechsten Flug nötig geworden. Als Ursache dafür war später ein Fehler in Verbindung mit der Aufnahme von Farbfotos ausgemacht worden, erklärt die NASA nun. Man gehe davon aus, dass die dabei auftretende hohe CPU-Last, in seltenen Fällen dazu führen kann, dass Bilder der Navigationskamera verloren gehen, wodurch die Navigationssoftware außer Tritt gerät. Im Nachgang habe Ingenuity deswegen auf den beiden folgenden Flügen keine Farbfotos gemacht, nach dem anstehenden Update soll das aber wieder möglich sein. Das soll nun in den nächsten Tagen hochgeladen werden, bevor Ingenuity dann zum neunten Mal abheben soll.

Der kleine Hubschrauber wurde vom NASA-Rover Perseverance mit zum Mars gebracht und sollte eigentlich nur unter Beweis stellen, dass motorisierte Fluggeräte dort abheben können. Diese Demonstration hat er mit dem historischen ersten motorisierten Flug auf dem Mars geliefert und nach mehreren weiteren Flügen, hat die NASA entschieden, Ingenuity nicht – wie ursprünglich geplant – aufzugeben. Ingenuity begleitet inzwischen den Rover, dessen Mission wieder im Mittelpunkt steht. Gemeinsam sind sie inzwischen auf dem langen Weg zu einem mutmaßlich ausgetrockneten Flussbett, in dem Perseverance nach eventuellen Spuren von ehemaligen Leben suchen soll. Ingenuity soll ihn auf dem Weg unterstützen und etwa die Landschaft aus der Höhe erkunden.

(mho)