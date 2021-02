Mars-Mission Al Amal: Raumsonde schickt erstes Bild vom Roten Planeten

Fünf Tage nach ihrem Eintritt in die Umlaufbahn des Mars hat die Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate das erste Bild vom Roten Planeten geschickt. Das am Sonntag veröffentlichte Foto sei 25.000 Kilometer über der Mars-Oberfläche entstanden, schrieb der emiratische Ministerpräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum bei Twitter. Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan, Kronprinz Abu Dhabis und faktischer Herrscher der Emirate, sprach von einem "entscheidenden Moment in unserer Geschichte".

Die "Al Amal"-Sonde (Hoffnung) war am 9. Februar nach einer sieben Monate langen Reise mit einer Geschwindigkeit von 18.000 Kilometern pro Stunde in die Umlaufbahn des Mars eingetreten. Das Ziel der Mission ist es, das Klima des Roten Planeten besser zu erfassen. Dafür soll Sie rund zwei Jahren lang in einer Mars-Umlaufbahn verbleiben und die Oberfläche untersuchen. Für eine vollständige Umkreisung benötigt die Sonde 55 Stunden. Alle neun Tage soll sie ein vollständiges Bild aufnehmen und mitsamt weiterer Daten in Richtung Erde schicken. Die Veröffentlichung erster wissenschaftlicher Daten ist für den September 2021 geplant.

Der Mars aus einer Entfernung von 25.000 Kilometern: Die Sonde Al Aman der Vereinigten Arabischen Emirate hat ein erstes Foto des Roten Planeten zur Erde gefunkt. (Bild: HH Sheikh Mohammed / Twitter)

Neben der Al-Amal-Mission finden derzeit sieben weitere statt. So befindet sich das chinesische Raumfahrzeug Tianwen-1 ebenfalls in einer Mars-Umlaufbahn, die es im Frühjahr verlassen und auf dem Planeten landen soll. Das Vorhaben gilt als Herausforderung, da der Mars anders als der Mond über eine Atmosphäre verfügt. Bereits in den kommenden Tagen steht die US-Weltraumbehörde NASA vor der gleichen Hürde: Am 18. Februar soll der zur Mars-2000-Mission gehörende Rover Perseverance mit dem Abstieg auf den Planeten beginnen. Bereits seit 2016 kreist die europäisch-russische Sonde TGO (Trace Gas Orbiter) um den Mars und untersucht dessen Atmosphäre. Darüber hinaus soll die Sonde beim Finden eines geeigneten Landeplatzes für eine spätere Mars-Mission helfen.

(pbe)