Mars-Rover Perseverance: Probe am Jezero-Delta entnommen, Ingenuity pausiert

Der NASA-Rover Perseverance hat auf dem Mars die erste Gesteinsprobe in dem Delta des Jezero-Kraters entnommen, zu dessen Erforschung er hingeschickt worden war. Das teilte die NASA mit und veröffentlichte auch ein Foto der Probe, das der Rover gemacht hat, bevor er sie sicher verstaute. Derweil muss der nicht weit entfernt geparkte kleine Helikopter Ingenuity noch etwas warten, bis er wieder abheben kann. Aktuell herrscht in der Region Winter und in der Atmosphäre ist besonders viel Staub, weswegen das Sonnenlicht noch nicht wieder ausreicht, seine Akkus ausreichend aufzuladen. Wenn es das Wetter erlaubt, soll der Helikopter im August wieder abheben.

Längste bisherige Probe entnommen

Perseverance war nach einem Gewaltmarsch im Frühjahr an dem Delta angekommen, seitdem erkundet er dessen Ausläufer in kleinen Etappen. Dabei hat er immer wieder den Untergrund untersucht, um eine lohnenswerte Stelle für die Entnahme einer Bodenprobe zu finden. Die ersten Steine seien aber zu leicht gesplittert oder konnten aus anderen Gründen nicht sicher angebohrt werden, erklärt die NASA jetzt. Die Entnahme der Probe namens "Swift Run" sei dann aber reibungslos verlaufen, mit 6,7 cm Länge sei sie auch die längste bisher eingesammelte Gesteinsprobe.

Während der Rover also ungebremst arbeitet, muss Ingenuity mehrere Wochen pausieren. Wegen der aktuell widrigen Witterung kann der Helikopter seine Akkus am Tag nicht ausreichend laden, um sich in den Marsnächten warm zu halten. Deshalb schaltet sich Ingenuity nachts ab und kühlt auf bis zu - 80 °C herunter. Außerdem war nach dem Ausfall eines Neigungssensors war Anfang Juni ein Software-Patch eingespielt worden. Am 11. Juni hat der Helikopter seinen insgesamt 29. Flug absolviert und war an eine Stelle geflogen, an der er besseren Funkkontakt zu Perseverance halten konnte. Insgesamt liegt die geflogene Distanz inzwischen bei über sieben Kilometern, geflogen ist Ingenuity mehr als 55 Minuten.

Perseverance und Ingenuity waren im Februar 2021 auf dem Mars gelandet. Perseverance soll dort in einem ehemaligen Delta nach Spuren von möglichem Leben suchen und unter anderem Gesteinsproben einsammeln, die im Rahmen einer weiteren Mission zur Erde gebracht werden sollen. Ingenuity wiederum sollte lediglich unter Beweis stellen, dass motorisierte Fluggeräte dort überhaupt abheben können. Diese Demonstration hat er mit dem historischen ersten motorisierten Flug auf dem Mars geliefert und nach mehreren weiteren Flügen hatte die NASA entschieden, Ingenuity nicht – wie ursprünglich geplant – aufzugeben. Ingenuity begleitet seitdem den Rover.

(mho)