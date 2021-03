Mars-Rover Perseverance: SuperCam schießt Laser und nimmt Geräusche auf

Der Stein "Yeehgo" vor Perseverance (Bild: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ASU/MSSS)

Der NASA-Rover Perseverance hat mit der SuperCam ein weiteres Instrument auf dem Mars in Betrieb genommen, mit einem Laser die Oberfläche anvisiert und unter anderem die entstehenden Geräusche aufgenommen. Das teilte die US-Weltraumagentur mit und veröffentlichte nicht nur Detailaufnahmen des Instruments, sondern auch die Audioaufnahmen. Fotografiert wurden unter anderem zwei Steine, die die NASA auf "Yeehgo" und "Máaz" getauft hat. Die Tonaufnahmen lassen uns nicht nur einmal mehr den Wind auf dem Roten Planeten lauschen, sondern auch dem Laser, der 30 Mal auf einen Stein in etwa drei Metern Entfernung abgefeuert wurde.

Eine SuperCam-Nahaufnahme (Bild: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS)

Bodenanalyse per Laser

Die sogenannte SuperCam ist auf dem Roboterarm von Perseverance montiert und ermöglicht die Analyse von Gestein per Laserspektroskopie. Damit kann die mineralogische, chemische, atomare und molekulare Zusammensetzung von Bodenproben analysiert werden. Es ist so genau, dass ein bleistiftspitzengroßes Ziel aus bis zu sieben Metern Entfernung untersucht werden kann, erklären die Forscher. Damit wollen sie unter anderem Spuren von Wasser finden und Hinweise, die auf ehemaliges Leben hindeuten könnten. Auch Material, das künftigen Raumfahrern gefährlich werden könnte, könne man finden. Die SuperCam ist ein verbesserter Nachfolger der ChemCam an Bord von Curiosity.

Das Geräusch des aktivierten Lasers (Quelle: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ISAE-Supaero)

Wind auf dem Mars (Quelle: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ISAE-Supaero)

Perseverance war am 18. Februar auf dem Mars gelandet. Für die Ingenieure war die Landung eine noch größere Herausforderung als bei Curiosity, doch verlief sie ohne Probleme. Ein Video, das die NASA wenige Tage später veröffentlicht hat, ist die erste Aufnahme einer Landung auf einem anderen Planeten überhaupt. Ein weiteres Video zeigt die Bilder, anhand derer sich der Rover autonom den genauen Ort für die Landung ausgesucht hat.

(Quelle: NASA)

Gegenwärtig wird Perseverance noch auf seine anstehende Mission vorbereitet, dazu werden vor allem die verschiedenen Instrumente ausgiebig getestet. Außerdem ist der Rover auch schon die ersten rund 70 Meter gefahren, hat Tausende an Fotos gemacht und bereitet den mitgebrachten Helikopter für den ersten Testflug über den Roten Planeten vor. Gegenwärtig steht er an einer Stelle, auf die er ihn absetzen könnte.

