Marsrover Perseverance deponiert erste Bodenproben für Abholung zur Erde

Der Mars-Rover Perseverance der NASA hat damit begonnen, eingesammelte Bodenproben auf der Oberfläche des Roten Planeten zu deponieren. Am gestrigen Mittwoch wurde der erste Behälter abgelegt, teilte die US-Weltraumagentur NASA mit. In den kommenden zwei Wochen sollen neun weitere Behälter angelegt werden. Die Lagerstätte dient als Backup, sollte es dem Rover nicht selbst gelingen, weitere Bodenproben zu einem künftigen Lander zu bringen, der sie zur Erde transportieren soll. Dann würden die zehn jetzt an einem auf "Three Forks" getauften Areal abgelegten Proben stattdessen abgeholt werden.

Depot als Backup

Die jetzt abgelegte Bodenprobe wurde laut NASA am 31. Januar entnommen. Der Rover habe fast eine Stunde gebraucht, um sie vorsichtig aus dem Inneren zu holen, mit einer Kamera zu prüfen und abzulegen. Als das geklappt hat, wurde mit einer Kamera sichergestellt, dass die Probe nicht im Weg der Räder liegt und dass sie nicht auf einem Ende stehen geblieben ist. Auf der Erde sei das in 5 % der Tests passiert, Perseverance hätte sie dann vorsichtig umstoßen müssen. Mit dem Ablegen ende jetzt auch das erste Kapitel der Mission, meint Rick Welch vom Jet Propulsion Laboratory der NASA.

Mit dem Deponieren der Bodenproben bereitet Perseverance die Mission "Mars Sample Return" vor, die die NASA mit der ESA vorbereitet. Nach einer Planänderung sieht die jetzt vor, dass 2028 ein Lander zum Mars geschickt wird, der in der Nähe des Standorts von Perseverance aufsetzen soll. Der Rover soll dann die verbleibenden Probenbehälter zu ihm bringen und in einer kleinen Raumkapsel verstauen, die dann mit einer Rakete gestartet wird. Im Orbit soll sie dann von einer weiteren Raumsonde eingesammelt und zur Erde geschickt werden. Für den Fall, dass Perseverance dazu nicht mehr in der Lage ist, wird der Lander kleine Helikopter mitführen, die die Proben am Depot "Three Forks" einsammeln sollen.

Perseverance war im Februar 2021 auf dem Mars gelandet. Der Rover soll dort in einem ehemaligen Delta nach Spuren von möglichem Leben suchen. Dessen Ausläufer hat er inzwischen erreicht, begleitet wird er von dem kleinen Helikopter Ingenuity. Der sollte eigentlich nur unter Beweis stellen, dass motorisierte Fluggeräte auf dem Mars überhaupt abheben können. Das hat er aber mit Bravour gemeistert und wurde deswegen noch nicht deaktiviert. Die Bodenproben, die Perseverance seit Monaten einsammelt, könnten die ersten Proben von der Oberfläche eines anderen Planeten sein, die auf der Erde untersucht werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

(mho)