"Marvel's Midnight Suns": 2K Launcher verschlechtert angeblich Performance

Verschlechtert der 2K Launcher die Performance des Rundentaktikspiels "Marvel's Midnight Suns"? Das Spielemedium Rockpapershotgun hat nach Abschalten des Launchers bessere Bildraten und reduzierte Stotterer festgestellt. Mehrere User in den sozialen Medien berichten ebenfalls von Performance-Verbesserungen bei abgeschaltetem Launcher. Heise online kann diese Berichte nach eigenen Tests nicht bestätigen.

Der 2K Launcher ist ein zwischengeschaltetes Programm, über das das kürzlich erschienene "Marvel's Midnight Suns" üblicherweise gestartet werden muss. Wer den Titel beispielsweise auf Steam startet, bekommt erst den Launcher zu sehen, bevor es wirklich mit dem Spiel losgehen kann. Über einen Launch-Befehl in den Spieleinstellungen lässt sich der Launcher aber deaktivieren. So sind Performance-Vergleiche mit und ohne Launcher möglich.

Ursache und Wirkung unklar

Zuerst hatte Rockpapershotgun über Performance-Zuwächse bei abgeschaltetem Launcher berichtet. Durchschnittliche Bildraten haben sich demnach um über 60 Prozent verbessert, nachdem der Launcher abgeschaltet wurde. Außerdem seien Stotterer verringert worden. Auf Reddit berichten viele User ebenfalls von Erfolg, auch das Technikmagazin ArsTechnica bestätigt verbesserte Framerates bei deaktiviertem 2K Launcher.

Inwiefern der 2K Launcher die Spiele-Performance verschlechtern soll, bleibt dabei aber unklar. Dass ein derart kleines Programm so viele Ressourcen frisst, ist kaum vorstellbar. In eigenen Tests konnte heise online keine Performance-Unterschiede bei deaktiviertem Launcher feststellen. Die durchschnittliche Bildrate lag auf einem Testsystem mit einer RTX 3070, einem AMD Ryzen 7 3700X und 32 GByte RAM mit und ohne Launcher gleichauf – bei 60 bis 65 FPS mit maximalen Einstellungen (1440p) in der ersten Spielumgebung nach dem Tutorial.

Trailer zu "Marvel's Midnight Suns" (Quelle: Marvel's Midnight Suns)

Dafür gibt es mehrere mögliche Erklärungen: "Midnight Suns" und der 2K Launcher könnte sich auf verschiedenen Systemen unterschiedlich verhalten. Denkbar ist auch, dass die Performance-Unterschiede nur in bestimmten Szenarien oder Umgebungen auftreten.

Massive Technikprobleme

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit liegt in den technischen Unzulänglichkeiten von "Marvel's Midnight Suns", die Performance-Vergleiche schwierig machen. Im Test von heise online wurden mehrfach Grafikeinstellungen nach dem Neustart automatisch ohne User-Input geändert, mussten für den Vergleich also manuell wieder auf vorherige Einstellungen umgestellt werden. Mehrfach stürzte die Bildrate in "Midnight Suns" außerdem alleine durch das Durchstöbern der Grafikeinstellungen scheinbar grundlos ab. Das Problem konnte heise online durch Wechsel vom Fullscreen- in den Fenstermodus oder durch einen Neustart beheben.

"Marvel's Midnight Suns" ist also unabhängig vom Launcher eine technische Baustelle: DLSS ließ sich im Test von heise online beispielsweise gar nicht deaktivieren – die Einstellung setzte sich jedes Mal schlicht zurück. Zwischen den verschiedenen DLSS-Presets darf man zwar auswählen, das Ändern der Einstellungen konnte die Bildrate aber in manchen Fällen auf unter 10 FPS drosseln und den Titel somit bis zum Reset unspielbar machen. In anderen Fällen führte dieselbe Einstellung zu keinerlei Performance-Einbußen. All diese Probleme traten im Test von heise online auch bei deaktiviertem Launcher auf.

Die Grafikeinstellungen von "Marvel's Midnight Suns" sind also bestenfalls unberechenbar, schlimmstenfalls schlicht kaputt. Das macht definitive Schuldzuweisungen an den Launcher schwierig. Es spricht trotzdem wenig dagegen, ihn einfach abzuschalten, um sich die zusätzlichen Klicks zu sparen. Dazu muss in den Launch-Optionen von Steam der Pfad der "MidnightSuns-Win64-Shipping.exe" eingetragen und mit dem Kommando %command% ergänzt werden. Eine detaillierte Anleitung zum Abschalten des 2K Launchers hat Rockpapershotgun veröffentlicht.

Der 2K Launcher stand schon mehrfach unter Verdacht, für Probleme in Spielen zu sorgen. Im September berichteten User etwa von Problemen mit den "Bioshock"-Spielen unter Linux, nachdem Publisher 2K Games den Launcher per Update nachgereicht hatte. 2K hat sich zu den Berichten bisher nicht geäußert.

(dahe)