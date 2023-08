Maschinelles Lernen: Algorithmen steuern autonome Valkyrie-Drohne

Das Air Force Research Laboratory der US-Streitkräfte hat einen ersten Testflug mit einer unbemannten Drohne des Typs XQ-58A Valkyrie absolviert, die komplett autark auf Grundlage von Algorithmen des maschinellen Lernens navigiert hat. Der dreistündige Flug fand bereits am 25. Juli 2023 auf dem Eglin Test and Training Complex im US-Staat Florida statt.

Das Autonomous Air Combat Operations Team des Versuchslabors habe Algorithmen für den Flug entwickelt, die in Millionen von Simulationsstunden, in Einsätzen mit einem X-62 VISTA Versuchsflugzeug sowie während der Arbeit an der XQ-58A und Testoperationen am Boden entstanden sind, heißt es von der US Air Force. Der Testflug sei das Ergebnis von zwei Jahren Arbeit und der Partnerschaft aus Mitarbeitern des Air-Force-Labors sowie des Air Force Life Cycle Management Centers, das sich mit der Entwicklung unbemannter Kampfflugzeuge beschäftigt. Hergestellt wurde die Drohne von Kratos Defense, einem in San Diego ansässigen Unternehmen, das unter anderem für US-Regierungsinstitutionen Waffensysteme anfertigt.

Operationen im Verbund mit pilotengesteuerten Kampfflugzeugen

Bei dem Testflug wurde ein mehrschichtiges Sicherheitssystem für ein unbemanntes KI-Flugzeug erprobt. Zugleich sollte damit demonstriert werden, wie eine solche Drohne selbstständig "ein taktisch relevantes 'Problem‘ während des Flugbetriebs löst", sagte der Leiter der Tests, Oberst Tucker Hamilton. Dies erlaube es, Kampfdrohnen zu entwickeln, die mit pilotengesteuerten Kampfflugzeugen in Missionen zusammenarbeiten können.

"KI wird ein entscheidendes Element für die zukünftige Kriegsführung und die Geschwindigkeit sein, mit der wir das operative Bild verstehen und Entscheidungen treffen müssen", sagte Brigadegeneral Scott Cain, der Kommandeur des Labors. "KI, autonome Operationen und Mensch-Maschine-Teams entwickeln sich in einem noch nie dagewesenen Tempo weiter, und wir brauchen die koordinierten Anstrengungen unserer Partner in Regierung, Wissenschaft und Industrie, um Schritt zu halten."

Das Air Force Research Lab ist die wichtigste wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der Air Force. Sie soll kosteneffiziente Techniken für die Luft-, Weltraum- und Cyberspace-Kräfte entdecken, entwickeln und integrieren.

(olb)