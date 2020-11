"Mass Effect": Remaster der Sci-Fi-Trilogie und neuer Ableger in Arbeit

Entwickler Bioware arbeitet an einer Neuauflage der beliebten Action-Spiele der "Mass Effect"-Trilogie. Die drei Action-Rollenspiele um Protagonist Commander Shepard werden als Remaster in der "Legendary Edition" zusammengefasst, kündigte Bioware nun an. Sie soll im Frühjahr 2021 erscheinen. Außerdem ist ein komplett neuer Teil von "Mass Effect" in Arbeit.

Als Remaster konzentriert sich die "Legendary Edition" der "Mass Effect"-Trilogie primär auf visuelle Verschönerungen. In einem Blog-Eintrag verspricht Bioware höhere Auflösungen, höhere Bildrate und "visuelle Verbesserungen". Außerdem soll das Remaster alle DLCs für die drei Spiele sowie einige zusätzliche Ausrüstungsgegenstände umfassen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Spielerische Verbesserungen sind eher nicht zu erwarten.

"Mass Effect" hat immer noch Fans

Der erste "Mass Effect"-Teil erschien 2007 und wurde trotz hakeligen Gameplays zum Hit. In Teil 2 und Teil 3 drehte Bioware die Rollenspiel-Freiheiten ein wenig zurück und konzentrierte sich verstärkt auf das Gameplay: "Mass Effect 2" und "Mass Effect 3" spielen sich als Third-Person-Shooter mit einem Cover-System. Bekannt sind die "Mass Effect"-Spiele auch für ihr Dialog-Rad und ihr Moral-System. Alle drei Titel der Trilogie gelten als hervorragende Spiele und haben nach wie vor eine große Community.

Laut Bioware wird die "Legendary Edition" primär für PC, Xbox One und PS4 entwickelt. Für Playstation 5 und Xbox Series X wird ein Patch mit weiteren Optimierungen erscheinen.

Keine Informationen zum neuen Teil

Zum neuen "Mass Effect"-Teil, der sich ebenfalls in Entwicklung befindet, hat Bioware noch nichts verraten. Nach Abschluss der Trilogie versuchte sich Bioware 2017 an einen Neuanfang im "Mass Effect"-Universum: "Mass Effect: Andromeda" spielt lange nach der Hauptstory in einer anderen Galaxie mit komplett neuen Figuren. Fans und Fachpresse verrissen das Action-Rollenspiel vollkommen: Das lag unter anderem am desaströsen technischen Zustand, in dem "Andromeda" auf den Markt kam. Kritisiert wurden aber auch die Figuren.

Artwork zum neuen "Mass Effect"-Spiel. (Bild: EA)

Es ist also unklar, ob sich Bioware nach dieser vernichtenden Kritik an einem "Andromeda"-Nachfolger versucht – oder möglicherweise ein komplett neues "Mass Effect"-Kapitel öffnet. Auch ein direkter Nachfolger von "Mass Effect 3" ist aufgrund der verschiedenen möglichen Endsequenzen des Action-Rollenspiels nicht komplett ausgeschlossen.

Bioware arbeitet derzeit an einem neuen Teil im "Dragon Age"-Universum, zu dem es ebenfalls keine Informationen gibt. Das kultige Rollenspiel-Studio, das einst "Baldur's Gate" und "Knights of the Old Republic" entwickelt hat, kam zuletzt mit Flops wie "Mass Effect Andromeda" und "Anthem" ordentlich ins Schwimmen, viele sagten gar das Ende von Bioware voraus. Entsprechend hoch ist der Druck auf das zu EA gehörende Studio, mit den kommenden Titeln erneut altbekannte Qualität zu liefern.

