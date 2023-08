Massenauflauf in New York: Anklage gegen Twitch-Streamer Kai Cenat

Nach einer aus dem Ruder gelaufenen Werbeveranstaltung wurde der Twitch-Streamer Kai Cenat angeklagt, weil er in New York zum Aufruhr angestiftet und eine illegale Versammlung gefördert haben soll. Für den zweitbeliebtesten Streamer auf Twitch haben damit Vorgänge vom Freitag ein juristisches Nachspiel. Da hatte der 21-Jährige auf seinem Twitch-Kanal mit einem weiteren Influencer angekündigt, auf dem Union Square mehrere Playstation 5 und viele Gutscheine über 100 US-Dollar an Fans verteilen zu wollen, berichtet The Verge. Daraufhin hatte sich dort eine riesige Menschenmenge gebildet, die von der Polizei anfangs nicht aufgelöst werden konnte. Es war zu Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen gekommen, einige Menschen seien verletzt worden.

Anzeige

"Wir brauchten tausende Eltern"

Wie The Verge zusammenfasst, war die New Yorker Polizei auf die Ankündigung der Aktion aufmerksam geworden, noch bevor die in sozialen Netzen viral gegangen war. Als sich dann die ersten Menschentrauben gebildet hätten und es aus deren Mitte heraus zu Ausschreitungen gekommen sei, habe die Polizei Cenat weggeschickt und die Versammlung für illegal erklärt. Viele der anwesenden Jugendlichen hätten den Aufforderungen aber nicht Folge geleistet, einige hätten die Polizei stattdessen angegriffen. Von der Polizei hieß es, man hätte dort tausende Kinder gehabt und tausende Eltern benötigt. Einige Jugendliche wären sogar mit Schaufeln und Äxten unterwegs gewesen, die sie aus einer nahen Baustelle hatten.

Das Management des Social-Media-Stars hat sich inzwischen für die Vorkommnisse entschuldigt. Man sei zutiefst bestürzt über das Verhalten, "von dem unschuldige Menschen und Unternehmen betroffen waren" und dulde es nicht, zitiert Variety ein Statement. Man kooperiere vollumfänglich mit den lokalen Behörden und erkenne an, dass mit der Zunahme des eigenen Publikums auch die Verantwortung wachse, die man trage. Cenat hat auf Twitch aktuell mehr als 86.000 zahlende Abonnenten, im März hat er laut TwitchTracker damit einen Allzeitrekord auf der Plattform aufgestellt. Laut AP muss er nun am 18. August in New York vor Gericht erscheinen.

(mho)