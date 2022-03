Mastering GitOps 2022: Jetzt noch Tickets für die Heise-Konferenz sichern

Im Rahmen der Konferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf präsentieren heise Developer, iX und dpunkt.verlag am 7. April 2022 die Premiere des Online-Events Mastering GitOps. Die Veranstaltung rückt die vollständige Automatisierung des gesamten IT-Betriebs auf Basis des Versionsverwaltungssystems Git in den Fokus. Dev- und Ops-Verantwortliche lernen, wie sich die Prinzipien für Continuous Operations im Hands-off-Betrieb in der Praxis umsetzen lassen, und wie sich GitOps in das eigene Arbeitsumfeld einfügt. Noch bis zum 23. März gibt es Tickets zum Frühbucherpreis von 99 Euro (zzgl. 19 % MwSt.).

Die auch von den Sponsoren GitLab, SysEleven und Cloudogu unterstützte Konferenz Mastering GitOps richtet sich gleichermaßen an Entwicklerinnen und Entwickler wie auch Infrastrukturverantwortliche, die GitOps kennenlernen möchten oder auch bereits erste Erfahrung gesammelt haben. In Vorträgen und Workshops erfahren Teilnehmende, wie die im Git-Repository – der "Single Source of Truth" – hinterlegte deklarative Beschreibung die Voraussetzung schafft, manuelles Eingreifen in den IT-Betrieb durch einen kontinuierlichen automatisierten Abgleich von Ist- und Sollzuständen nach dem Pull-Prinzip abzulösen.

Highlights aus dem Programm für Einsteiger bis Fortgeschrittene

GitOps – ist das was für mich?

Drittanbieter-Software mit GitOps in den Software-Lifecycle integrieren

GitOps-Tools: Von 0 auf 100 mit ArgoCD

Kubernetes-Cluster-Infrastruktur managen mit GitOps und Cluster-API

Reviews in Development Environments durch GitOps vereinfachen

Crossplane oder: kubectl apply -f cloud-Infrastructure-as-code.yaml

Vertiefender Workshop zu Continuous Operations mit GitOps

Wer sich eingehender mit dem Thema GitOps auseinandersetzen möchte, findet vertiefende Informationen und konkrete Hilfestellung für die praktische Umsetzung in einem zweitägigen Online-Workshop. Teilnehmende lernen darin die grundlegenden Herausforderungen kennen, erfahren, wie das Zusammenspiel zwischen CI-Server und GitOps funktioniert, arbeiten mit Tools wie ArgoCD und Flux, und widmen sich schließlich auch den Aspekten Ressourcenverwaltung, Observability und Fehlerbehandlung. Der Workshop GitOps: Continuous Operations findet im Nachgang der Mastering-GitOps-Konferenz am 2. und 3. Mai 2022 statt.

Frühbucherrabatt bis 23. März

Tickets für die Online-Konferenz Mastering GitOps stehen noch bis zum 23. März zum Frühbucherpreis von 99 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) bereit. Der zweitägige Workshop lässt sich zum Preis von 899 Euro buchen.

Wer über den Fortgang der Konferenz Mastering GitOps auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der Website für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen – der aktuelle Hashtag lautet #masteringgitops.

