Mastering GitOps2023: Mit Git-basierter Automatisierung zu Continuous Operations

GitOps verspricht die vollständige Automatisierung des gesamten IT-Betriebs auf Basis des Versionsverwaltungssystems Git – von der Infrastruktur bis hin zum Bereitstellen und Verwalten von Anwendungen in produktiven Umgebungen. Bei der Premiere des Online-Event Mastering GitOps im vergangenen Jahr gingen Dev- und Ops-Verantwortliche vor allem der Frage nach, wie sie von den Vorteilen des GitOps-Paradigmas profitieren können und welche Tools dabei helfen. Bei der zweiten Auflage der Mastering GitOps am 2. März 2023 bietet sich die Chance, noch tiefer in den automatisierten Hands-off-Betrieb mit GitOps einzusteigen. Weaveworks-CEO Alexis Richardson, der den Begriff GitOps geprägt hat, rundet mit einem Ausblick auf die Zukunft von GitOps den Konferenztag ab.

Know-how für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das Programm der eintägigen Online-Konferenz spannt den Bogen von einer grundlegenden Einführung in die wesentlichen Begriffe und Konzepte bis hin zu Progressive Delivery. Mit dem Fokus auf den konkreten Nutzen für Anwenderinnen und Anwender stellen erfahrene Expertinnen und Experten die wichtigsten Werkzeuge vor, geben hilfreiche Tipps zur Gestaltung und Umsetzung individueller GitOps-Prozesse. Teilnehmende erfahren, wie sie ihre Delivery Pipelines im Griff behalten und die Verwaltung von Secrets meistern.

Wie eine schrittweise Migration zum pull-basierten Deployment-Prozess auch ohne Kubernetes gelingen kann, erklärt Anja Kammer – und räumt dabei auch mit dem sich hartnäckig haltenden Vorurteil auf, GitOps funktioniere nur im Cloud-nativen Umfeld von Kubernetes.

Highlights aus dem Programm:

Die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag organisierte Online-Konferenz Mastering GitOps richtet sich gleichermaßen an Entwicklerinnen und Entwickler wie auch Infrastrukturverantwortliche, die GitOps kennenlernen möchten oder auch bereits erste Erfahrung gesammelt haben, wie die im Git-Repository – der "Single Source of Truth" – hinterlegte deklarative Beschreibung die Voraussetzung schafft, manuelles Eingreifen in den IT-Betrieb durch einen kontinuierlichen automatisierten Abgleich von Ist- und Sollzuständen nach dem Pull-Prinzip abzulösen.

