Mastering Kubernetes am 11. Juli: Jetzt noch schnell anmelden!

Bereits nächste Woche, genauer am 11. Juli, findet die Online-Konferenz Mastering Kubernetes statt. Wer bei den wichtigsten neuen Themen zur Container-Orchestrierung mit Kubernetes auf dem Laufenden sein möchte, sollte sich für die von Heise durchgeführte ganztägige Veranstaltung registrieren. Ein Ticket der Mastering Kubernetes kostet 249 Euro (inkl. gesetzlicher MwSt.). Für die Teams gibt es gesonderte Angebote.

Die Konferenz richtet sich Softwareentwickler, IT-Admins, Cloud Engineers und Dev(Sec)Ops. Sie behandelt auch in ihrer vierten Ausgabe wichtige aktuelle Themen aus dem Kubernetes-Ökosystem.

Zentral Neues aus dem Kubernetes-Ökosystem

Die letztlich sieben praxisnahen Vorträge der ganztägigen Konferenz behandeln folgende wichtigen Themen:

Kubernetes als Internal Developer Platform

Developer Enablement mit dem API-Docs-Plug-in Backstage

Cloud-native API Gateways

Clusterverwaltung mit dem GitOps-Werkzeug Argo CD und Helm-Charts

Absicherung der Supply Chain mit und für Kubernetes

Verwaltung und Absicherung von Kubernetes-Secrets

Ansätze und Technologien für nachhaltige Kubernetes-Cluster

Den Vorträgen renommierter Experten kann man vom eigenen Schreibtisch aus lauschen, denn die Veranstaltung wird als Online-Konferenz per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen die Teilnehmenden trotzdem nicht verzichten: Fragen lassen sich während der Vorträge per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für direkte Fragen via Zoom zur Verfügung. Die Vorträge der Konferenz werden aufgezeichnet und lassen sich auch im Nachgang anschauen, das betrifft auch die Konferenzmaterialien.

