Mastering-Microservices-Konferenz: Jetzt noch vom Frühbucherrabatt profitieren!

Mit sogenannten Microservices wird Software modularer, schneller und leichter anpassbar. Was sich so vorteilhaft anhört, hat aber auch seine Tücken. Deswegen gibt es am 28. April 2022 mit der Mastering Microservices eine von der heise Academy organisierte Onlinekonferenz, bei der Softwarearchitekten, Softwareentwickler und IT-Projektleiter lernen, die Herausforderungen von Microservices meistern und die Vorteile des Softwarearchitekturprinzips effizient zu nutzen.

Nun aber aufgepasst! Bis 7. April gilt es noch, den Frühbucherrabatt zu nutzen und 50 Euro auf den später gültigen Preis von 199 Euro (alle Preise inkl. MwSt.) zu sparen. Teams erhalten auf Anfrage gesonderte Konditionen.

Zentrale Herausforderungen beim Einsatz von Microservices

Den sieben Vorträgen von renommierten Experten können die Teilnehmenden vom eigenen Schreibtisch aus lauschen – die Mastering Microservices wird per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während der Vorträge per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag in sogenannten Breakout-Sessions für Fragen zur Verfügung. Im Nachgang stehen den Besuchern sämtliche Vorträge als Aufzeichnungen zur Verfügung. Außerdem erhalten sie Zugang zu den Konferenzmaterialien.

Das sind die aufeinander abgestimmten Themen der Online-Konferenz:

Microservices, Monolithen, Modulithen – was spricht für welchen Ansatz?

verschiedene Ansätze in nachrichtenbasierten Systemen

API Gateway, Service Mesh, Event Mesh oder doch Orchestrierung à la Kubernetes?

Micro Frontends in Aktion

Möglichkeiten zum Umgang mit transaktionalen Use-Cases in verteilten Systemen

Debugging verteilter Systeme

Testing von Microservices und deren Zusammenspiel

Zielgruppe und Preise

Die Mastering Microservices ist für Fachleute gedacht, die in ihrem Berufsalltag mit Microservices zu tun haben und wissen wollen, wie sie technische Probleme lösen können und wo die Architekturreise hingeht. Die Online-Konferenz findet nach 2020 zum zweiten Mal statt. Damals nahmen deutlich mehr als 200 Interessierte teil.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

(ane)