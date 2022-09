Mate 50: Huawei kommt Apple bei Satellitenkommunikation zuvor

Als erster Smartphone-Hersteller ermöglicht Huawei seinen Nutzerinnen und Nutzern, Nachrichten per Satellitenkommunikation zu versenden. Den Service hat der chinesische Smartphone-Hersteller mit seinem neuen Handy Mate 50 angekündigt.

Dafür nutzt Huawei das chinesische Satellitennavigationsnetzwerk Beidou. Damit können kurze Nachrichten auch in Situationen gesendet werden, wo WLAN und Mobilnetz nicht verfügbar sind. Das Huawei Mate 50 wird ausschließlich in China angeboten.

Lesen Sie auch SpaceX und T-Mobile US: Smartphones sollen sich künftig mit Starlink verbinden heise online

Bemerkenswert ist Huaweis Vorpreschen auch wegen des Timings: Das Mate 50 wurde nur einen Tag vor dem iPhone 14 angekündigt, das Gerüchten zufolge ebenfalls per Satellit kommunizieren kann. Entsprechende Berichte und Analystenaussagen gab es bereits im vergangenen Jahr, als Apple das iPhone 13 vorstellte – ohne Satellitennavigation. Die Hinweise, dass Apple das Feature mit dem iPhone 14 ankündigen könnte, verdichteten sich zuletzt allerdings.

Auch Bullitt plant mit Satellitenkommunikation

Neben Huawei und vermutlich Apple plant auch die Bullitt Group, ihren Nutzerinnen und Nutzern Satellitenkommunikation zu eröffnen. Bullitt ist in erster Linie bekannt als Hersteller sogenannter "Rugged-Smartphones" wie dem Cat Q10. Dabei handelt es sich um Handys, die auch bei widrigen Witterungsbedingungen genutzt werden können. Gerade im Outdoor-Betrieb in entlegenen Regionen ohne Mobilfunk könnte die Kommunikation via Satellit praktisch sein.

Im Gegensatz zu Huawei hat Bullitt sein Satellitenkommunikationshandy aber noch nicht vorgestellt, stattdessen findet sich auf der Webseite ein Hinweis auf eine künftige Ankündigung. Der Dienst soll im kommenden Februar verfügbar werden.

(dahe)