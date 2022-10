Mate 50 Pro: Huaweis neues Top-Smartphone für 1200 Euro und ohne Google-Dienste

Huawei bietet sein neues Top-Smartphone Mate 50 Pro in Deutschland für 1200 Euro an, zu kaufen ist es seit dem heutigen Donnerstag. Das Gerät war bereits Anfang September vorgestellt worden. Mit der Funktion, darüber Nachrichten per Satellitenkommunikation zu versenden, war der chinesische Hersteller dabei Apple zuvorgekommen. Wegen der von den USA verhängten Sanktionen fehlen auch diesem Huawei-Smartphone aber die Google-Dienste und der Play Store. Huawei wirbt jetzt unter anderem mit der Kamera, dem Akku und "optimierten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen".

Werbung mit der Kamera

Das Huawei Mate 50 Pro hat demnach ein 6,74 Zoll großes Display, das mit 2616 × 1212 Pixeln auflöst. Das OLED schafft 120 Hz. Als Prozessor enthält es einen Snapdragon 8+ Gen 1 4G, der Arbeitsspeicher ist 8 Gigabyte groß. Die 256 Gigabyte Speicher können mittels SD-Karte um weitere 256 Gigabyte erweitert werden. Die drei Hauptkameras kommen auf 64, 50 und 13 Megapixel, die Frontkamera noch auf 13 Megapixel. Vor allem bei Nacht, Porträt und Makroaufnahmen verspricht Huawei Verbesserungen, außerdem wirbt es mit 200-fachem Zoom. Der Akku soll dank 4700 mAh lange durchhalten, mit 66 W kabelgebunden und 50 W drahtlos aber auch schnell wieder gefüllt werden können.

Die Anfang September angekündigte Satellitenkommunikation bleibt Exemplaren in China vorbehalten. Im Notfall können dort kurze Nachrichten über das chinesische Satellitennavigationsnetzwerk Beidou verschickt werden, wenn WLAN oder das Mobilfunknetz nicht verfügbar sind. Während es sich dabei also um eine Zusatzfunktion handelt, die in der Praxis selten benötigt werden dürfte, wiegt das Fehlen der Google-Dienste und des Play Stores hierzulande weiterhin schwer. Es ist deswegen zu bezweifeln, dass sich das Mobiltelefon hierzulande besonders gut verkaufen wird. Wer es dennoch im Shop von Huawei erwirbt, bekommt die drahtlosen Kopfhörer Freebuds Pro 2 gratis dazu.

(mho)