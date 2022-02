MateBook E: Huawei stellt neues Tastatur-Tablet mit Windows 11 vor

Neue Smartphones sind von Huawei auf dem MWC 2022 in Barcelona nicht zu sehen. Stattdessen konzentriert sich das chinesische Unternehmen auf Arbeitsgeräte wie das Huawei MateBook E, das mit abnehmbarer Tastatur und in die Hülle integriertem Klappständer an die Surface-Tablets von Microsoft erinnert.

Das MateBook E ist ein Tablet mit 12,6-Zoll-OLED-Display wiegt ohne Tastatur und mitgelieferten Stift laut Hersteller 709 Gramm. Der Bildschirm löst mit 2560 × 1600 Pixel auf und erreicht damit eine Pixeldichte von 240 dpi. Die maximale Helligkeit gibt Huawei mit 600 nit an. Als Prozessoren kommen Intel-Chips der elften Generation zum Einsatz. Diese können auf unterschiedliche Mengen an Arbeitsspeicher zugreifen, die Chips entsprechen dem LPDDR4x-Standard. Wie der Arbeitsspeicher ist auch der Akku fest eingebaut, mit der Kapazität von 42 Wh soll das Huawei MateBook E einen Arbeitstag ohne Aufladen überstehen.

Schaltzentrale des eigenen Ökosystems

Softwareseitig kommt auf dem MateBook E Windows 11 zum Einsatz, allerdings erweitert um einige Spezialfunktionen von Huawei. So lässt sich das MateBook E drahtlos mit Huawei-Tablets, -Smartphones und -Monitoren koppeln, die mit EMUI oder der Neuentwicklung Harmony OS laufen. Huawei lässt das Windowsgerät so zur Schaltzentrale des eigenen Ökosystems werden, diese Funktion tauften die Chinesen Super Device. Im praktischen Einsatz können sich durch die enge Verzahnung der Geräte Vorteile ergeben, viele Features, etwa Drag-and-drop zwischen Smartphone und OC oder Telefonieren am Rechner, lassen sich aber auch mit alternativen Lösungen erreichen.

Huawei stattet das MateBook E mit einem USB-C-Anschluss, einer Thunderbolt-Buchse und einem Displayport aus. Auch für eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse war noch Platz. Drahtlos funkt das Huawei-Tablet über WiFi 6 und Bluetooth 5.1.

Huawei bietet das MateBook E in zwei Varianten an: Die günstigere kostet 649 Euro und kommt mit Intel Core i3, 8 GByte Arbeitsspeicher und 128 GByte Flash, die zweite Variante ist mit 1199 Euro deutlich teurer. Hier stecken allerdings auch ein stärkerer Prozessor (Intel Core i5) und mehr Speicher (16 GByte RAM und 512 GByte Flash) drin. Die Top-Version mit Intel Core i7, die Huawei ebenfalls auflistet, wird zunächst nicht in Deutschland erscheinen. Der Verkauf soll Mitte März beginnen, als Farbe wird einzig Grau angeboten. Der digitale Eingabestift gehört nicht zum Lieferumfang des Huawei MateBook E, wohl aber das Smart Magnetic Keyboard sowie ein 65-Watt-Ladegerät mit passendem USB-C-Kabel.

