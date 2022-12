Math-O-Mat: Erst rechnen, dann naschen

Unser Gehirn liebt Belohnungen, ganz besonders, wenn wir uns angestrengt haben. Und wenn wir Andere mit dem, was wir tun, begeistern können, umso besser. Dafür reicht in der Regel, dass der intelligente Toaster endlich funktioniert, das Hausboot fertiggebaut oder der Warpantrieb repariert ist. Doch was ist mit den kleinen Herausforderungen des Alltags? Wer belohnt uns dafür, im Kopf zu rechnen, wenn es mit dem Taschenrechner viel einfacher geht?

Dafür hat unser Autor Bernd Heisterkamp den Math-O-Mat gebaut. Dieser ist mit M&Ms gefüllt, von denen man ein paar zur Belohnung erhält, sofern man mehr als zwei Kopfrechenaufgaben richtig gelöst hat. Gesteuert wird die Quiz-Maschine von einem ESP32, der als Webserver die Matheaufgaben bereithält. Um zu spielen, reicht z.B. ein Smartphone. Wie man den Math-O-Mat nachbauen und programmieren kann, beschreiben wir in der Make 6/22.

Außerdem im Heft: Halogen auf LEDs umrüsten

Lampen mit 12V-Halogenstrahlern waren in den 80er Jahren der letzte Schrei und finden sich bis heute in vielen Wohnungen. Verglichen mit den damals üblichen Glühlampen waren sie sparsam, aber heute bekommt man mit viel weniger Strom dieselbe Lichtmenge aus LEDs. Zeit also, die alten Halogenstrahler auf LEDs umzurüsten. Welche Fallstricke dabei lauern und welche Tricks helfen, gibt es in der Make 6/22 zu lesen. Dort erklärt unser Autor Ulrich Schmerold Schritt für Schritt, worauf es ankommt.

(akf)