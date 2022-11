Matter: Erste Firmware-Updates für Smart-Home-Zubehör noch vor Weihnachten

Amazon, Samsung, Ikea, Tuya und andere Anbieter von Smart-Home-Komponenten geben wollen ihre Geräte noch in diesem Jahr mit dem neuen Standard "Matter" verbinden. Erste Firmware-Updates für Bestandszubehör sollen im Dezember ausgespielt werden, hieß es auf einem gemeinsamen Event zur Einführung des Standards in Amsterdam. Ein weiterer Schwung der nötigen Betriebssoftware sowie neu entwickelte Geräte folgen im Januar und dem weiteren Verlauf des Jahres 2023. Der Bedienumfang wird in den kompatiblen Steuer-Apps zunächst noch nicht vollständig sein, sondern Schritt für Schritt in den kommenden Monaten ergänzt.

Laut der zuständigen Connectivity Standards Alliance (CSA) haben bisher 190 Geräte eine Matter-Zertifizierung erhalten oder befinden sich im Prüfprozess. Einen Überblick erlaubt die Webseite für zertifizierte Matter-Produkte der CSA. Die Angaben richten sich an ein Fachpublikum, erlauben aber auch Kaufinteressierten, sich einen groben Überblick zu verschaffen.

Diese Matter-Updates gibt es im Dezember

Zuerst werden Geräte mit Matter kompatibel sein, die sich per Firmware-Update nachrüsten lassen. Eve Systems kündigte im Rahmen des Launch-Events an, eine Aktualisierung ab dem 12. Dezember bereitzustellen. Dieses wird für die aktuellen Modellgenerationen des Kontaktsensor Eve Door & Window, des Zwischensteckers Eve Energy und des Bewegungssensors Eve Motion mit einem Matter-Update verfügbar sein.

Amazon kündigte ein Update für 17 Smart Speaker an. Als Zeitpunkt nannte der Hersteller "Dezember 2022", ohne ein Datum zu konkretisieren. Zu den kompatiblen Echo-Geräten zählen der Echo Dot und Echo Dot mit der jeweils dritten, vierten und fünften Generation, der Echo der dritten und vierten Generation, der erste und zweite Echo Show 5 und Echo Show 8 sowie die dritte Generation des Echo Show 10. Ferner erhalten der Echo Flex, Echo Input, Echo Studio und Echo Plus der zweiten Generation ein Matter-Update.

Philips Hue lässt sich mehr Zeit. Der Hersteller Signify aktualisiert die eigene ZigBee-Bridge im ersten Vierteljahr 2023. Danach sollen sich nahezu alle damit verbundenen Leuchtmittel und Zubehörartikel an ein Matter-Heimnetz durchreichen lassen. Ausnahmen bilden die Philips Hue Play HDMI Sync Box und der Philips Hue Tap Dial Switch.

Aqara plant ein Update seines Gateways Aqara Hub M2 für Dezember 2022, ohne ein genaues Datum zu nennen. Die Gateways M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3 und Camera Hub G2H Pro sind "in den folgenden Monaten" dran. Nach dem Firmware-Update können sie rund 40 ZigBee-Geräte des Herstellers in ein Matter-Netzwerk einbinden. Dazu zählen Sensoren für Öffnungskontakte, Bewegung und Vibration sowie verkabelte und batteriebetriebene Lichtschalter, ein Heizkörperthermostat und Motoren für Vorhänge und Rollos, wie aus Aqaras Matter-Übersicht hervorgeht. Als Fernziel will der Hersteller 160 Matter-kompatible ZigBee-Geräte anbieten.

Neue Thread-Geräte von Aqara

Neben Updates für ZigBee-Bestandsgeräte plant Aqara neues Matter-Zubehör mit dem Funkstandard Thread. Im Frühjahr 2023 sollen der Door & Window Sensor P2 sowie der Motion & Light Sensor P2 erscheinen. Als Thread-Geräte sind sie von Haus aus nicht an ein herstellereigenes Gateway gebunden, sondern lassen sich über eine größere Auswahl an Border Routern ins Netzwerk einbinden. Dabei kann es sich etwa um einen HomePod Mini handeln.

Zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt will Aqara einen neuen Hub namens M3 vorstellen, der neben ZigBee auch Thread unterstützt. Es soll auch als "Matter Controller" dienen. Die Aqara-App wird dann auch neue Matter-Geräte anderer Hersteller einrichten und steuern können. Damit strebt Aqara eine ebenso vorrangige Rolle als Matter-Ökosystem an wie die Initiatoren des Standards, Amazon, Apple, Google und Samsung.

Nuki und Nanoleaf brauchen neue Chips

Nuki hat unmittelbar vor dem Matter-Event angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte ein Matter-fähiges Smart Lock zu veröffentlichen. Einen Prototyp zeigte der Hersteller in einem Demo-Video. Darin ist zu sehen, wie das Gerät sich per Rechtefreigabe von Google Home in Apple Home integrieren lässt. Bestandsgeräte will Nuki nicht aufrüsten, obwohl eines davon über die Matter-taugliche Datenübertragung mit Wifi verfügt. Für die vorhandenen Mikroprozessoren in Nukis Schlössern und Bridges seien die Anforderungen von Matter zu hoch und zu aufwendig zu implementieren, begründet das Nuki-Mitgründer Jürgen Pansy.

Nanoleaf legt "Anfang 2023" extra für Matter eine neue Generation einer E27- und GU10-Glühbirne sowie eines Lightstrips der Essential-Produktreihe auf. Die RGBW-Leuchtmittel funken mit Thread und können im Wesentlichen das Gleiche wie die existierenden Modelle – mit zusätzlicher Matter-Kompatibilität. Die Einstiegskosten bleiben mit Preisen zwischen 20 und 50 Euro gleich.

Nanoleaf nannte bei der Produktvorstellung keinen Grund für die geplanten Neuzugänge. Aber auch hier liegt es daran, dass die bisher eingebauten Chips nicht leistungsstark genug seien. Das ist für Kundinnen und Kunden ärgerlich, weil die erste Essentials-Generation sogar über Thread verfügt und Nanoleaf mit seiner Matter-Absichten die Erwartung genährt hatte, dass diese Produkte für den Einstieg in Matter infrage kommen.

Amazon-Setup erst für Android, später für iOS

Die endgültigen Spezifikationen für Matter 1.0 sind seit Oktober verfügbar. Smart-Home-Geräte, die die Anforderungen erfüllen, lassen sich ohne die Hersteller-App übergreifend in Standardsoftware großer Ökosysteme von Amazon, Apple, Google und Samsung einbinden. Die Schalt- und Sensorsignale werden lokal ohne Umweg über die Cloud ausgetauscht. Als kompatible Wege für die Datenübertragung unterstützt Matter die Funkprotokolle WLAN und Thread. Andere Funkstandards sind per LAN-Bridge einbindbar.

Was genau Anwenderinnen und Anwender mit Matter-Geräten anfangen können, hängt von den Ökosystem-Apps ab, die als Bedienoberfläche für Matter-Geräte dienen. Am konkretesten äußert sich Amazon dazu. Demnach lassen sich ab Dezember zunächst ausschließlich WiFi-basierte Glühbirnen, Steckdosen und Schalter einbinden. Nötig ist dafür die Android-App von Amazon Alexa. Wer Thread-Geräte mit einem iPhone hinzufügen und bedienen möchte, muss warten. Diese Möglichkeiten liefert Amazon eigenen Angaben nach Anfang 2023 nach.

Das sind Anzeichen dafür, dass das Ideal eines universellen Standards für alle beteiligten Funkstandards und Betriebssysteme sich zumindest nicht direkt zum Start umsetzbar sein wird.

Obwohl das Launch-Event eine gemeinsame Veranstaltung aller Matter-Mitstreiter ist, kündigen viele Marken ihre Neuheiten zeitversetzt und separat an. Dieser Artikel wird daher in Kürze aktualisiert.

(dahe)