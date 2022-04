"Max Payne": Remedy und Rockstar entwickeln Remake der ersten Teile

Gemeinsam mit Rockstar Games legt Remedy Entertainment die ersten beiden "Max Payne"-Teile neu auf. Die Remakes der Kult-Shooter "Max Payne" und "Max Payne 2: The Fall of Max Payne" werden auf Basis der Northlight Engine entwickelt, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Die Northlight Engine kam zuletzt bei "Control" zum Einsatz, das unter anderem mit Raytracing glänzt. Auch bei den Remakes von "Max Payne" könnte die Grafik ordentlich nach oben geschraubt werden: Sie erscheinen für PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 – also nicht für die älteren Konsolen der PS4- und Xbox-One-Generation, die größere technische Kompromisse verlangen als die aktuelle Hardware.

Nähere Einzelheiten zu den "Max Payne"-Remakes nennen Remedy und Rockstar noch nicht. Bemerkenswert ist, dass die Entwicklung überhaupt zustandekommt. Remedy entwickelte die ersten beiden Ableger, die von Rockstar Games vermarktet wurden. Den dritten Teil hat Rechteinhaber Rockstar Games dann in Eigenarbeit erstellt und veröffentlicht.

Rockstar finanziert Entwicklung

Für die Entwicklung der Remakes arbeiten die beiden Unternehmen wieder zusammen. Erneut wird Remedy die Entwicklungsarbeit übernehmen, während Rockstar für das Publishing zuständig ist. Rockstar Games stellt laut Pressemitteilung das Budget für die Arbeit.

Einen Release-Termin nennen Rockstar und Remedy noch nicht, das Projekt sei noch in der Konzeptphase. Dass die Xbox One und die Playstation 4 nicht mehr bedient werden sollen, lässt ebenfalls auf eine längere ausstehende Entwicklungszeit schließen. Die meisten aktuellen Titel unterstützen noch beide Generationen.

Remedy hat zuletzt ein Remaster von "Alan Wake" entwickelt. Dabei setzte das finnische Entwicklerstudio auf die Engine des Originals. Bei den beiden "Max Payne"-Spielen, deren Originale 2001 und 2003 in den Handel kamen, sprechen Remedy und Rockstar Games audrücklich von einem "Remake". Remakes sind im Branchenjargon meist von Grund auf neu entwickelt, während Remaster wie die Neuauflage von "Alan Wake" in der Regel vorwiegend grafische Feinschliffe erhalten. Der erste "Max Payne"-Teil wurde in Deutschland indiziert, eine Mobilversion ist mittlerweile allerdings für Android und iOS verfügbar.

