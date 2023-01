Media Markt und Saturn künftig eins - Erste gemeinsame Kampagne

Media Markt und Saturn rücken enger zusammen. Die Zeiten, da die beiden zu Ceconomy gehörenden Elektronikfachhändler intern konkurrieren, scheinen vorbei. So zumindest gibt es das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Nach außen hin sichtbar drückt sich das für die Kundinnen und Kunden den Angaben nach in einer ersten gemeinsamen Kampagne aus.

Ziel ist demnach ein gemeinsamer Auftritt der beiden Technik-Märkte in Deutschland – auch mit dem Vorsatz, Vertrieb und Marketing auf eine Linie zu bringen. "Mit der ersten gemeinsamen Brand-Kampagne für Media Markt und Saturn in Deutschland gehen wir konsequent den nächsten Schritt innerhalb unserer Neupositionierung", erklärt Michael Schuld, Chief Commercial & Marketing Officer der MediaMarktSaturn Retail Group. Um das neue Zusammenspiel auch optisch zu betonen, wird die Kampagne von einem neuen vereinten Logo flankiert. Zudem gibt es einen gemeinsamen Image-Werbespot, zwei weitere Spots zu den Service-Leistungen von Media Markt und Saturn sollen folgen.

Media Markt und Saturn gehen enger zusammen

Für das Dachunternehmen bietet der engere Zusammenschluss der beiden Marken Einsparpotenziale in der Konzernstruktur. In der Kommunikation betont Schuld aber auch Vorteile für Kundinnen und Kunden der Elektronikfachhändler.

Kundinnen und Kunden sollen künftig Zugriff auf Produkte, Services und Dienstleistungen aller Märkte sowie beider Onlineshops haben – ganz unabhängig von den Marken Media Markt oder Saturn. So könne "die Customer Journey von überall – in den Märkten oder Online – gestartet und fortgesetzt werden", wie es weiter heißt. "Unsere Kundinnen und Kunden profitieren durch unsere gemeinsamen Aktivitäten von einem verbesserten Einkaufserlebnis. Denn nun stehen ihnen unser gesamtes Produktsortiment sowie die umfangreichen Serviceleistungen übergreifend in unseren Onlineshops und deutschlandweit in rund 400 Märkten zur Verfügung", wird Dr. Sascha Mager, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland, in der Mitteilung zitiert.

Media Markt und Saturn planen Vorteilsprogramm

Wie Ceconomy in der Mitteilung zum engeren Zusammenschluss von Media Markt und Saturn weiter ausführt, ist zum einen ein gemeinsames Vorteilsprogramm geplant, bei dem Kundinnen und Kunden markenübergreifend Punkte sammeln und einlösen können. Zum anderen sollen sich Einkaufsgutscheine in absehbarer Zeit bei Media Markt und bei Saturn einlösen lassen. Auch diejenigen, die online bestellen, sollen profitieren: Wie aus der Ankündigung der beiden Elektronikfachhändler hervorgeht, stehen künftig noch mehr Abholorte zur Verfügung, da sie sowohl den nächstgelegenen Media Markt als auch Saturn wählen können.

(tkn)